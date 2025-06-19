Летальний випадок у Стрийському ТЦК: що відомо про трагедію

Попередня версія медиків вказує на інфаркт, але остаточну причину смерті встановлять після судмедекспертизи.

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Поліція оглянула тіло і не виявила зовнішніх ушкоджень, триває службове розслідування / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Чоловік помер у Стрийському ТЦК, попередня причина – інфаркт

Поліція доставила його 17 червня за відсутність військових документів

Реанімаційні заходи були безуспішними, призначено службове розслідування

У Стрийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, попередньою причиною смерті називають інфаркт, однак остаточні обставини з’ясовуються в рамках службового розслідування.

За офіційною інформацією, 17 червня близько 22:30 поліція доставила до приміщення РТЦК та СП військовозобов’язаного Олексія Анатолійовича Науменка, 1975 року народження. У нього був відсутній військово-обліковий документ, а також жодного разу після запровадження воєнного стану він не з’являвся до ТЦК, не проходив ВЛК.

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"Близько 00:55, 18 червня, Науменко поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу", — зазначили у ТЦК.

Швидка прибула через 12 хвилин, о 01:07, проте чоловік уже був без свідомості.

"Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків — інфаркт", — додали військові.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Слідчі Стрийського районного управління поліції не виявили на тілі зовнішніх ушкоджень. Військкомат повідомив, що "по даному факту призначено службове розслідування".

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред розповідав, чи варто чекати зниження мобілізаційного віку в Україні та чи буде посилюватись мобілізація на фоні нового наступу РФ. Також пояснювалося, чого хоче Захід та кого призвуть першими.

Своєю чергою ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розкрив деталі щодо посилення мобілізації в Україні. На його думку, розширення вікових меж мобілізації не допоможе змінити ситуацію на фронті, для цього потрібна новітня західна зброя.

Крім того, в Україні триває мобілізація у зв’язку з війною проти Росії. Якщо громадянин ухиляється від служби, його можуть оголосити в розшук через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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