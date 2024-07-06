Тіла застрягли в автобусі: на Рівненщині мікроавтобус збив на смерть одразу 14 людей

Унаслідок аварії загинули 14 людей, серед них є 6-річна дитина.

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Жахлива аварія на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: Ігор Клименко, Нацполіція

У Рівненській області сталася моторошна аварія. Автоцистерна влетіла в маршрутний мікроавтобус. Серед усіх, хто був у транспорті, вижила тільки одна людина. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Відомо, що внаслідок аварії загинули 14 людей. Серед них є дитина - 6-річна дівчинка. Від удару мікроавтобус просто зім'яло, там досі продовжують шукати людей.

"На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, з'ясовуватимуть обставини ДТП. Співчуття родинам загиблих", - написав Клименко. відео дня

У цій кривавій аварії вижити вдалося тільки одній жінці, але за її життя досі борються медики.

Як повідомляв Главред, на початку червня в чеському місті Пардубіце сталася серйозна аварія. Нічний експрес, який прямував в Україну, зіткнувся з товарним поїздом, що їхав у зворотному напрямку. Загинули четверо пасажирів, ще понад двадцять осіб дістали травми, серед них є й діти.

У Польщі неподалік від міста Бидгощ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 4-річна українка. Її мама потрапила до лікарні з різними травмами.

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