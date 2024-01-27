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У Польщі перекинувся автобус з українцями: що відомо про ДТП

Анна Ярославська
27 січня 2024, 11:19
У момент аварії йшов сніг і була ожеледь. Але рятувальники кажуть, що погодні умови навряд чи стали причиною ДТП.
ДТП у Польщі
ДТП з українцями сталася в Польщі / Фото: tvn24.pl

Уночі 27 січня в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з України. Автобус з'їхав із проїжджої частини та перекинувся на бік. Унаслідок аварії 18 осіб постраждали.

Як повідомляє видання TVN24, аварія сталася близько четвертої години ранку на повороті дороги неподалік населеного пункту Голуб'є Люблінського воєводства.

Автобус з'їхав із проїжджої частини та перекинувся на бік
Автобус з'їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік / Фото: tvn24.pl

У момент ДТП йшов сніг та була ожеледь. Але рятувальники кажуть, що погодні умови навряд чи стали причиною аварії.

відео дня

В автобусі перебували 59 пасажирів і двоє водіїв - усі громадяни України.

18 осіб було госпіталізовано з різними травмами. Решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру.

За попередніми даними, автобус їхав за маршрутом Одеса - Варшава.

Що кажуть у МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок ДТП з автобусом у Польщі 20 громадян України дістали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували. Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування, передає РБК-Україна.

Ніколенко підтвердив, що аварія сталася поблизу населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів", - додав представник МЗС.

Як повідомляв Главред, у листопаді 2023 року мікроавтобус з українцями потрапив у смертельну ДТП у Польщі. МЗС підтверджує загибель трьох громадян України.

У жовтні в ДТП у Венеції загинула 21 людина, четверо з них - українці. Ще 18 людей постраждали. Зокрема, 50-річна жінка та 4-річна дівчинка з України з важкими травмами опинилися в лікарні. Італійська преса описує цю автокатастрофу не інакше як "апокаліптичну".

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