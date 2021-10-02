З'їзд у Трускавці: Зеленський прибув на форум, "слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова

Володимир Зеленський прибув до Трускавця / Facebook / sluganarodu.official

У суботу, 2 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на велику фракцію Слуги народу в Трускавці.

Журналістам вдалося зустріти кортеж президента біля готелю Rixos Prykarpattya в Трускавці, де проходить велика фракція Слуги народу.

Президент вийшов з автомобіля і швидко пройшов до готелю.

Для спілкування з журналістами він не зупинявся.

При цьому охорона попросила журналістів, які очікували прибуття президента біля центрального входу в готель Rixos Prykarpattya, зайти в приміщення, проте журналісти відмовилися це зробити.

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За розгляд питання про відставку Разумкова зібрали підписи

У той же час за ініціювання розгляду питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України вже зібрані необхідні 150 підписів, повідомив народний депутат від Слуги народу Олексій Устенко.

На запитання, Скільки вже зібрано підписів, він зазначив: "понад 150".

Як відомо, для розгляду цього питання необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

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Разумков призначив зустріч "слугам народу"

У свою чергу голова Верховної Ради України Дмитро Разумков раніше офіційно запросив народних депутатів фракції Слуга народу на зустріч, щоб обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді голови парламенту, повідомила в Facebook прес-секретар Разумкова Ольга Туній.

Вона розмістила звернення голови ВР до голови фракції СН Давида Арахамії. У ньому зазначається, що оскільки Арахамія звернувся за підписними листами про відкликання Разумкова з посади голови ВРУ, то Разумков запрошує депутатів фракції на зустріч у понеділок, 4 жовтня, о 18 годині в конференц-зал на Грушевського, 5.

Відставка Разумкова: позиція Слуги народу

Нагадаємо, раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

"Ви ж спостерігали, що в останні тижні траплялося, коли ми почали приймати закон про олігархів. Спочатку був інцидент з Венеціанською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають, "холодна регламентна війна", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що чинний спікер був делегований від фракції Слуга народу.

"Якщо людина більше не" слуга народу" або не збігаються у нього думки зі слугою народу, він просто буде замінений, як всі інші посади, як у Кабінеті міністрів", - додав Арахамія.