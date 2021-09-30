"Слуги народу" прийшли до Разумкова за підписними листами про відставку

Разумков підтвердив інформацію про запит на підписні листи за його зняття з посади спікера ВР / Reuters

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що депутати Слуги народу прийшли за підписними листами про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав голова фракції СН Давид Арахамія.

Разумков написав у Facebook, що це було "очікувано" і зволікати з підписними листами він не буде.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи", - повідомив Разумков.

"Продуктивної роботи в Трускавці!", - потролив спікер Ради колег.

facebook.com/dmytro.razumkov

Зазначимо, днями в інтерв'ю Українській правді Разумков заявив, що у відставку він не збирається й підписи нардепи поки що не збирають.

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Читайте такжеУ Х'юстона проблеми: чому "Слуга народу" намагається відправити Разумкова у відставкуНаприкінці вересня стало відомо, що у Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій та при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.

Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоби Разумков не робив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти у "венеціанку" закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Увечері 17 вересня в програмі Свобода слова Савіка Шустера спікер Разумков, віце-спікер Стефанчук і глава фракції СН Арахамія публічно посперечалися щодо даної ситуації. Стефанчук і Арахамія поставили запитання Разумкову про те, чому він вирішив направити законопроект про олігархів до Венеціанської комісії, раніше відмовившись відправляти туди закон про місцевий референдум. Разумков мотивував свої дії зверненням опозиції та омбудсмена Людмили Денісової.

Крім того, Разумков неоднозначно висловився про ситуацію з наданням на нього тиску і прокоментував чутки про відставку. За його словами, він має намір продовжити роботу спікером Верховної Ради.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у нього хороші стосунки з Разумковим. Однак голова ВР, за його словами, повинен пам'ятати, що фракція може проголосувати за іншу кандидатуру спікера ВР.