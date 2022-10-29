"Складно сказати, що це таке": Зеленський підколов Путіна і висунув умову для переговорів

Владаимир Зеленський зробив заяву про ймовірність переговорів з Володимиром Путіним / Reuters, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський висловився з приводу ймовірності мирних переговорів України з РФ.

Він підкреслив, що не готовий говорити з Володимиром Путіним і його режимом. Таку заяву глава держави зробив під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, відео якого опублікував у суботу Офіс президента.

"Коли у тебе руки повністю в крові, ніхто не хоче тиснути тобі руку", - пояснив президент.

За словами Зеленського, нинішній режим в РФ проявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України. Тому про переговори може йти мова тільки після виходу військ РФ з українських територій.

"Тут теж є нюанс: якщо режим буде чекати, поки ЗСУ витіснить ворога з України - це один формат діалогу, якщо потім це буде можливо, інший варіант переходу війни до дипломатії - коли агресор сам виводить війська", - сказав він.

Президент упевнений, що зараз діалог з режимом Володимира Путіна неможливий, адже агресор вибрав курс на знищення українського народу.

"Мені в цілому вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін сьогодні - це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками знищення нації", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмова Росії від мирних переговорів.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

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