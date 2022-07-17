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"Скласти зброю" і "прийняти ворога з добром": студентку вигнали з університету за скандальний допис

17 липня 2022, 12:35

Дівчина заявила, що не їсть м'яса, не підтримує вбивства та війну. Тому "найрозумніше, що може зробити освічена людина" - це здатися ворогові.

Студентка з Білої Церкви закликала здатися окупантам
Студентка з Білої Церкви закликала здатися окупантам / Фото Мінодорони РФ, instagram.com/hempress_elvira

У Білій Церкві на Київщині розгорівся скандал - одна зі студенток місцевого університету закликала українців здатися російській окупаційній армії.

Дівчина на ім'я Ельвіра зробила у соцмережі Instagram допис із закликом "скласти зброю" і "прийняти ворога з добром". На її думку,"це найрозумніше, що може зробити освічена людина". Вона додала, що не їсть м'яса, не підтримує вбивства і війну.

Скріншот сторінки instagram.com/hempress_elvira

У мережі на її заклики відреагували жорстко. Користувачі дзначили, що в окупації немає нічого мирного і гуманного, і якщо скласти зброю, то це призведе до таких самих звірств, які чинили загарбники в Маріуполі, Бучі, Ірпені та інших містах України.

Скріншот сторінки instagram.com/hempress_elvira

Зараз сторінка дівчини в соцмережі недоступна і, мабуть, видалена.

Відомо, що скандальний допис написала студентка четвертого курсу, яка навчалася на факультеті ветеринарної медицини в Білоцерківському національному аграрному університеті.

Дівчина написала, що це її перший допис про політику, але він одразу ж призвів до великих наслідків. Студентку відрахували. Було скликано термінове засідання керівництва вишу, на якому було ухвалено таке рішення. Також університет повідомив в СБУ та поліцію інформацію про допис своєї колишньої студентки.

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Як повідомляв Главред, служителі церков Московського патріархату під час окупації населених пунктів Київської області зустрічали загарбників з іконами, займалися російською пропагандою і навіть викрадали людей. В Україні почали розслідувати дані злочини. Всього по країні було порушено понад 10 кримінальних проваджень за статтею про зраду Батьківщини.

Нагадаємо, управління СБУ в Харківській області викрило малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості корегувальника вогню. Окупанти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова.

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