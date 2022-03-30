Школяр з Харкова був коригувальником вогню для росіян - йому навіть не заплатили

Школяр з Харкова став коригувальником вогню для росіян / Фото Reuters

Управління СБУ в Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.

Окупанти встановили з ним контакт за допомогою мобільного месенджера "Телеграм", повідомили у відомстві.

"Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова. Цинічно використавши дитину окупанти, звичайно ж, не виконали своєї обіцянки", - йдеться в повідомленні.

СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в Інтернеті, а всіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля одного з торгових центрів у Києві.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля одного з торгових центрів у Києві.

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