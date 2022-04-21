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Блогерка, яка демонстративно чекала окупації рідного міста, записала відео з каяттям

21 квітня 2022, 07:35

Дівчину затримала Варта Дніпра Амур-Нижньодніпровського району. Після вона визнала, що "бовтнула багато зайвого", а свою сторінку в Instagram заблокувала.

Переселенка Валерія
Переселенка Валерія вибачилася за свою любов до "русского мира" / скріншот

Переселенка Валерія Вікторівна Чумакова, яка втекла від війни в Дніпро, але чекала, поки її рідне місто захоплять "ополченці" терористичних організацій "ЛДНР", різко змінила думку. Дівчина записала відеозвернення з вибаченнями.

Ролик з каяттям опублікував Telegram-канал Труха Харків.

Блогерка визнала, що в бесіді з приятелем "бовтнула багато зайвого", а також подякувала Збройним силам України за те, що вони захищають нашу країну.

"Вибачте мене. У бесіді зі своїм знайомим я наговорила багато чого зайвого, чекала, коли окупанти захоплять Лисичанськ. Я приношу вибачення і каюсь у скоєному. Дякую ЗСУ за те, що вони нас захищають. Слава Україні!", – сказала Валерія.

Також вона звернулася і до господаря Кремля Володимира Путіна, запозичивши для нього легендарне прізвисько у харківських "ультрас".

Ось що дівчина каже зараз:

А це запис того, як вона сподівалася на якнайшвидше захоплення міста окупантами:

Зазначимо, дівчина заблокувала свою сторінку в Instagram (instagram.com/valeriya__69), де днями провела прямий ефір зі скандальними заявами.

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Як повідомляв Главред, управління СБУ в Харківській області викрило малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості корегувальника вогню. Окупанти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних сил України на території міста Харкова.

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