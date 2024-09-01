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Скільки росіян підтримують убивства українців і захоплення міст - соцопитування

Яна Ставська
1 вересня 2024, 19:05
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Число прихильників мирних переговорів серед росіян знизилося порівняно з минулим місяцем.
Скільки росіян підтримують убивства українців і захоплення міст - соцопитування
Ставлення росіян до війни - нове соцопитування "Левади" / Колаж Главреда. Фото: Суспільне, SOTA, instagram.com/libkos

Рівень підтримки дій російської армії проти українських громадян і територій підтримують 78% росіян, йдеться у дослідженні "Левади-центр" за 22-28 серпня.

Підкреслюється, що дослідження було вже проведено після подій у Курській області.

Згідно з дослідженням, майже всіх опитаних росіян турбує атака з боку ЗСУ на Курську область - 91%, проте шок, викликаний проривом, уже минув.

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78% росіян підтримують продовження війни проти України. Не підтримують - у сукупності 17% росіян.

При цьому про необхідність переходу до мирних переговорів говорить кожен другий росіянин.

Прихильники мирних переговорів найчастіше обґрунтовують думку тим, що "багато жертв, люди гинуть" - 48%, а ті, хто вважає, що зараз необхідно продовжувати воєнні дії, найчастіше говорять про необхідність "довести до кінця, закінчити розпочате" - 42%.

Дедалі більше росіян тривожаться через перспективу нової мобілізації, але не бачать у ній необхідності: 57% опитаних не очікують другої хвилі мобілізації, а 60% не бачать у ній необхідності.

Частка тих, кого турбує перспектива мобілізації, у серпні становила 46%. У лютому цього року нової хвилі мобілізації побоювалися 34% респондентів.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Прорив у Курську область - заради переговорів?

На початку серпня ЗСУ почали наступ на Курську область. Наразі українські сили контролюють понад тисячу квадратних кілометрів російської території.

Серед цілей в ОП також називали спробу відвернути резерви ЗС РФ від Покровської операції, однак РФ посилила тиск на цю ділянку вдвічі.

Росія продовжує наполягати на "мирних" переговорах на своїх умовах, незважаючи на хаос, що стався на театрі бойових дій.

Разом з тим, небажання Москви захищати Курську область сильно вдарило по рейтингу самого Путіна. Також із досліджень випливає, що росіяни бояться нової хвилі мобілізації.

Нині і Росія, і Україна, схоже, воюють за стратегію, погоджуються аналітики. У разі захоплення Москвою Покровська і Часового Яру у ворога з'явиться плацдарм для наступу, наприклад, на Дніпропетровську область.

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