Путін - військовий злочинець, але переговори необхідні: Зеленський назвав сценарії закінчення війни

Володимир Зеленський назвав сценарії закінчення війни / УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін і всі, хто віддавав відповідні накази - все керівництво, все його оточення, всі військові, які це робили - всі злочинці.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі BBC. Також глава держави підкреслив необхідність переговорів з країною-агресором.

"Як можна закінчити війну? Чи багато варіантів у президента воюючої країни закінчити війну? Битися до останнього українця, як хтось у деяких країнах цього хоче? Або зробити все можливе, щоб не втрачати десятки тисяч, сотні тисяч, а може навіть мільйони людей. Зупинити Третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилося якомога швидше. Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100%. Як це можна зробити? Я думаю, ні в кого немає стовідсоткової відповіді, тому що в такому випадку це вже було б зроблено", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що діалог з РФ - це один з варіантів.

читайте також"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорів"Всі війни так закінчувалися, або, принаймні, більшість з них. Це повинно бути, все одно. Ми повинні говорити про конкретні речі, про прагматичні речі, хоч ніхто і не хоче, тому що багато емоцій, ніхто не хоче просто спілкуватися. Це мені не подарунок, це не вікенд, це одна з можливостей", - пояснив Зеленський.

Гарант заявив, що буде користуватися всіма можливостями, які у нього будуть, які йому надасть ця ситуація.

"І я не закриваю таку можливість [діалогу]. Але це закриття можливості діалогу. Буча, Бородянка, Маріуполь - закривають можливості діалогу. Проблема не в мені. Тут мова йде про Росію. У них не так багато шансів буде говорити з нами", - зазначив президент.

читайте такожВійна не закінчиться до 9 травня: експерт пояснив, чому "примхливого хлопчика з бункера" все одно чекає провалЗеленський нагадав, що протягом перших двох років своєї каденції він робив все, що міг, щоб зустрічатися з представниками Росії, щоб зупинити війну на сході.

Це була моя емоційна місія, Моя гуманітарна місія, яку я дуже хотів виконати. І я знайшов багато способів, як це робити. А зараз способів не так багато - щоб продовжити цей процес. Не так багато часу. Вони повинні думати про це. Так, вони можуть нас знищити, але вони будуть змушені за це відповідати. Вони можуть вбити нас, і вони самі будуть гинути",- підсумував Зеленський.

Зазначимо, що переговори між Росією і Україною зараз проходять вкрай важко. Як розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк, незважаючи на важкий емоційний фон, українська сторона працює в прозорих рамках, захищаючи наші цінності, коли російська продовжує публічно тиснути на процес.

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