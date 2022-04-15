"Тривожні дані про плани Путіна ми мали ще восени": в ЦРУ пояснили, як допомагають Україні у війні

Путін розпочав широкомасштабну війну проти України, керуючись своїми амбіціями та почуттям образи на Захід, каже директор відомства Вільям Бернс.
Очільник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс розповів, що американська розвідка ще восени 2021 року почала отримувати "тривожні та детальну" інформацію про плани російського диктатора Володимира Путіна вторгнутися в Україну.
За словами Бернса, російський президент керувався власними амбіціями та образою на Захід, а також почуттям незахищеності свого становища. Про це директор відомства заявив під час виступу у Технологічному університеті штату Джорджія, пише Голос України.
Також директор ЦРУ розповів, як його відомство допомагає Україні протистояти Росії у війні. За словами Бернса, та інформація, яку надають владі України розвідслужби США, є "життєво важливими" для українців у їхній боротьбі з агресією РФ.
Крім цього, Бернс зазначив, що його жахають воєнні злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.
Нагадаємо, директор ЦРУ Білл Бернс не виключив можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України, але в той же час він зазначив, поки що підготовки до цього не спостерігається.
Також раніше Бернс заявив, що Путін не має стійкої мети у розв'язаній ним війні проти України. Очільник ЦРУ зазначив, що зараз Росія погоджується на переговори з Україною заради тактичної вигоди.
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