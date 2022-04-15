"Тривожні дані про плани Путіна ми мали ще восени": в ЦРУ пояснили, як допомагають Україні у війні

Директор ЦРУ Вільям Бернс пояснив, як його відомство допомагає Україні у війні/ УНІАН

Очільник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс розповів, що американська розвідка ще восени 2021 року почала отримувати "тривожні та детальну" інформацію про плани російського диктатора Володимира Путіна вторгнутися в Україну.

За словами Бернса, російський президент керувався власними амбіціями та образою на Захід, а також почуттям незахищеності свого становища. Про це директор відомства заявив під час виступу у Технологічному університеті штату Джорджія, пише Голос України.

Також директор ЦРУ розповів, як його відомство допомагає Україні протистояти Росії у війні. За словами Бернса, та інформація, яку надають владі України розвідслужби США, є "життєво важливими" для українців у їхній боротьбі з агресією РФ.

Крім цього, Бернс зазначив, що його жахають воєнні злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.

Нагадаємо, директор ЦРУ Білл Бернс не виключив можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України, але в той же час він зазначив, поки що підготовки до цього не спостерігається.

Також раніше Бернс заявив, що Путін не має стійкої мети у розв'язаній ним війні проти України. Очільник ЦРУ зазначив, що зараз Росія погоджується на переговори з Україною заради тактичної вигоди.

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