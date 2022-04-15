УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Тривожні дані про плани Путіна ми мали ще восени": в ЦРУ пояснили, як допомагають Україні у війні

15 квітня 2022, 08:59

Путін розпочав широкомасштабну війну проти України, керуючись своїми амбіціями та почуттям образи на Захід, каже директор відомства Вільям Бернс.

Уильям Бернс
Директор ЦРУ Вільям Бернс пояснив, як його відомство допомагає Україні у війні/ УНІАН

Очільник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс розповів, що американська розвідка ще восени 2021 року почала отримувати "тривожні та детальну" інформацію про плани російського диктатора Володимира Путіна вторгнутися в Україну.

За словами Бернса, російський президент керувався власними амбіціями та образою на Захід, а також почуттям незахищеності свого становища. Про це директор відомства заявив під час виступу у Технологічному університеті штату Джорджія, пише Голос України.

Також директор ЦРУ розповів, як його відомство допомагає Україні протистояти Росії у війні. За словами Бернса, та інформація, яку надають владі України розвідслужби США, є "життєво важливими" для українців у їхній боротьбі з агресією РФ.

Крім цього, Бернс зазначив, що його жахають воєнні злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.

Нагадаємо, директор ЦРУ Білл Бернс не виключив можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України, але в той же час він зазначив, поки що підготовки до цього не спостерігається.

Також раніше Бернс заявив, що Путін не має стійкої мети у розв'язаній ним війні проти України. Очільник ЦРУ зазначив, що зараз Росія погоджується на переговори з Україною заради тактичної вигоди.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини США ЦРУ вторгнення Росії Бернс
Реклама
Популярне
Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодаєПогода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає Синоптик розповіла, коли в Україні різко потеплішаєСиноптик розповіла, коли в Україні різко потеплішає 9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян Війна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм ІлларіоновимВійна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм Ілларіоновим Білоруський ведучий перейшов на українську мову і розповів, за що зневажає росіянБілоруський ведучий перейшов на українську мову і розповів, за що зневажає росіян
Підтримайте Главред

Останні новини

09:03

Десятки будинків, автомобілів, яхта і вагон-ресторан: що конфіскували у сім'ї кума Путіна Медведчука

08:59

"Тривожні дані про плани Путіна ми мали ще восени": в ЦРУ пояснили, як допомагають Україні у війні

08:36

Унікальний шанс, втілення бажань або труднощі: що чекає знаки зодіаку в повню 16 квітня

08:20

"Дружину і двох дітей розстріляли у мене на очах": окупанти жорстоко вбили під Бучею цілу сім’ю

08:00

"Пацан закосив справи і хоче ядерною зброєю бахнути": Арестович заявив про привид поразки Путіна

Реклама
08:00

"Росіяни кинули бомбу, коли люди чекали евакуації": сім’я з Макарова розповіла про жахи війни

07:44

У них досі живий міф про "міць Росії": посол пояснив, чому Німеччина не надавала Україні зброюВідео

07:03

Розтрощення "Москви" поставило під удар весь ЧФ РФ і зробило його вразливим - The TelegraphВідео

06:44

Сам знищив 12 окупантів та екіпаж БТР: житель Київщини героїчно виступив проти ворога

06:29

Захід зробив Росії останнє попередженняПогляд

06:05

"Сильні світу цього" у перший день війни радили нам фактично здатися тиранії – ЗеленськийВідео

05:38

РФ має можливості завдати удар по Києву: в Пентагоні оцінили рівень загрозиВідео

05:30

Україна отримає шанс викинути Росію з Криму з Донбасом, але за однієї умови - політологВідео

05:13

Орки обікрали відділення поліції в ЧАЕС та шлють здобуті "подарунки" матерям

04:45

Що їсти при діареї: ці продукти можуть допомогтиВідео

04:05

Чорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні

03:38

Тука розповів, чи є відступ військ окупантів від Києва остаточним

03:08

"Буде як з запуском супутників на батуті": експерт пояснив, чому економіка РФ досі витримує санкції

02:41

Фінансовий гороскоп на тиждень 18-24 квітня: Овнам - щасливий випадок, Дівам - неприємності

02:10

День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніВідео

Реклама
01:30

Путін і Сі Цзіньпін "порішали" ще на Олімпіаді: Тука пояснив нейтралітет Китаю в російсько-українській війні

01:29

Перетворення на підводний човен: Мережа вибухнула жартами після знищення крейсера МоскваФотоВідео

00:38

Перемололи десяти орків разом з технікою: ЗСУ потужно вдарили на сходіВідео

00:32

Україна стала героєм для всього вільного світу - Зеленський

14 квітня, четвер
23:58

Військовий експерт пояснив, як втрата крейсера "Москва" вдарить по окупантахВідео

23:53

ЗСУ влаштували рашистам Цусиму: Арестович про втрату РФ крейсера МоскваВідео

23:46

Дніпропетровська область потрапила під ворожий обстріл: перші подробиціВідео

23:03

У ЦРУ висловилися щодо можливості застосування Росією небезпечної хімзброї

23:00

Крейсер Москва пішов на дно: у РФ визнали втрату флагмана ЧФ, підбитого ЗСУВідео

22:14

Орки увійшли в Олешки під Херсоном та вивісили російський прапор

21:53

Байден заявив про готовність особисто поїхати з візитом в УкраїнуВідео

21:42

Очільнику МЗС Італії погрожували вбивством через підтримку України у війніВідео

21:41

Синоптик назвала дату потепління в Україні

21:34

Прикмети на 15 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:33

Москва догорає: підбитий ЗСУ крейсер РФ переправляють до СевастополяВідео

21:12

Як визначити, що собака вмирає: шість вірних способів зрозумітиВідео

21:11

Зеленський назвав головну мету Росії в повномасштабній битві за Донбас

20:56

"Спить з відкритими очима": хірург помітив сліди невдалої пластики у Оксани МарченкоВідео

20:51

$750 млн – коту під хвіст: оцінено вартість підбитого ЗСУ крейсера МоскваВідео

20:45

Використовують злочинці при зміні паспорта: пластичний хірург прокоментував зміни дружини Медведчука

Реклама
20:43

Повня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

20:42

До Севастополя доставили 14 моряків з крейсера "Москва", доля інших невідома - журналістВідео

20:28

В Азові пояснили, що потрібно для деблокування оточеного рашистами Маріуполя

20:15

Затримання нардепа Медведчука: подробиці РНБО

19:45

Україна одним Нептуном сплутала всі карти КремлюПогляд

19:28

Вторгнення планувалося на 22 лютого: Данілов назвав, кого РФ бачила на чолі УкраїниВідео

19:26

"Фатальна дата для Путіна - 22 серпня": астрологи розповіли, коли і як завершиться війнаВідео

19:14

"Якого біса я повинен мати такого брата?": Данілов розкритикував заяву Макрона

18:52

Рада визнала звірства російської армії в Україні геноцидомВідео

18:49

Навіть крутіше Bayraktar: ударні дрони армії США MQ-9 Reaper надійдуть на озброєння України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти