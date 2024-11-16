Скільки людей потрібно мобілізувати: Зеленський дав відповідь

Головне із заяви президента:
- Україна мобілізувала недостатню кількість людей
- Неможливо сказати скільки людей ще потрібно мобілізувати
- Заява про мобілізацію ще 160 тисяч чоловіків Зеленського здивувала
Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка про необхідність мобілізації ще 160 тисяч людей. Свою заяву він зробив в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського Радіо.
Зеленський зізнався, що навіть після ухвалення нового закону про мобілізацію Україна мобілізувала недостатню кількість людей.
"Я не погоджуюсь з цифрами. Не можна тут говорити про точну цифру, бо є питання, завдання. Якщо бачите, що не вистачає людей на фронті, – це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону (нового закону про мобілізацію – ред.)? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше – люди. Тому хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає (людей – ред.), то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", – сказав президент.
Крім того, заява Литвиненка про плани мобілізувати ще понад 160 тисяч чоловіків Зеленського "здивувала".
Він підкреслив, що "говорити точну цифру – це неправильно".
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Міноборони заявили, що в Україні буде нова хвиля мобілізації, яку планують провести з листопада по лютий. Зазначається, що мобілізувати хочуть 160 тисяч людей. Водночас деякі джерела на умовах анонімності заявляють про можливість призвати лише до 100 тисяч людей.
Також відомо, що в Україні протягом останнього місяця працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було припинено примусову мобілізацію чоловіків, старших за 50 років.
Крім того, призовну мобілізацію в Україні можуть на практиці скасувати. Для цього потрібно щоб Сили оборони України укомплектовувались на добровільній основі за контрактом.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
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