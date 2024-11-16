Скільки людей потрібно мобілізувати: Зеленський дав відповідь

Навіть після ухвалення нового закону про мобілізацію Україна мобілізувала недостатню кількість людей.

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Мобілізація в Україні / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, ОПУ

Головне із заяви президента:

Україна мобілізувала недостатню кількість людей

Неможливо сказати скільки людей ще потрібно мобілізувати

Заява про мобілізацію ще 160 тисяч чоловіків Зеленського здивувала

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова секретаря РНБО Олександра Литвиненка про необхідність мобілізації ще 160 тисяч людей. Свою заяву він зробив в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського Радіо.

Зеленський зізнався, що навіть після ухвалення нового закону про мобілізацію Україна мобілізувала недостатню кількість людей.

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"Я не погоджуюсь з цифрами. Не можна тут говорити про точну цифру, бо є питання, завдання. Якщо бачите, що не вистачає людей на фронті, – це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону (нового закону про мобілізацію – ред.)? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше – люди. Тому хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає (людей – ред.), то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", – сказав президент.

Крім того, заява Литвиненка про плани мобілізувати ще понад 160 тисяч чоловіків Зеленського "здивувала".

Він підкреслив, що "говорити точну цифру – це неправильно".

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Міноборони заявили, що в Україні буде нова хвиля мобілізації, яку планують провести з листопада по лютий. Зазначається, що мобілізувати хочуть 160 тисяч людей. Водночас деякі джерела на умовах анонімності заявляють про можливість призвати лише до 100 тисяч людей.

Також відомо, що в Україні протягом останнього місяця працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було припинено примусову мобілізацію чоловіків, старших за 50 років.

Крім того, призовну мобілізацію в Україні можуть на практиці скасувати. Для цього потрібно щоб Сили оборони України укомплектовувались на добровільній основі за контрактом.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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