В Україні можуть скасувати призовну мобілізацію: в ТЦК назвали умову

Коротко:
- Багато українців намагаються не помічати війну
- В Україні можна було б скасувати призовну мобілізацію
- Депутати та їх діти також мобілізовуються до армії
Призовну мобілізацію в Україні можуть на практиці скасувати. Для цього потрібно щоб Сили оборони України укомплектовувались на добровільній основі за контрактом. Про це в інтерв'ю "Зміст" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
За словами посадовця, багато українців намагаються не помічати війну, вважаючи її "десь далеко".
"Збройні Сили України – вони міцні, "ми віримо в ЗСУ". І вони таким чином дистанціюються від ЗСУ. Тобто ЗСУ – вони міцні, вони все витримають, вони нас захистять, а ми тут поки що побудемо.
Він наголосив, що для них лише співробітники ТЦК є нагадуванням про те, що бойові дії тривають, і що для ЗСУ необхідне постійне поповнення. Проте багатьом людям не подобається думка про те, що вони можуть бути залучені до служби в армії.
"Чоловікам це неприємно, коли їм кажуть, що ЗСУ міцні, ти в них віриш, ти молодець, можливо донатиш навіть, але ти нам потрібен. Цього, що ти робиш, цього дуже мало", – сказав Істомін.
Керівник ТЦК також зауважив, що в Україні можна було б відмовитися від призовної мобілізації, але лише в разі, якщо кількість військовослужбовців за контрактом буде достатньою для покриття потреб Сил оборони.
"Щойно добровільно на контракт почне йти більше людей, ніж потрібно Силам оборони чи хоча б достатньо – призовну мобілізацію, можливо формально й буде оголошено продовження, але якщо Сили оборони будуть комплектуватися виключно за рахунок добровільно за контрактом – призовної мобілізації не буде", – додав Істомін.
Він також зазначив, що мобілізація в Україні охоплює різні верстви населення, і тому твердження про те, що діти депутатів не служать, не відповідає дійсності.
За його словами, серед тих, хто зараз мобілізується або підписує контракт, є багато людей, про яких мало відомо. Це можуть бути медійні особи та представники різних громадських організацій.
"Кажуть, депутати не воюють, сини депутатів… Воюють! Воюють і досить таки багато й досить добре", – пояснив Істомін.
ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адвокатка та військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська заявила про необхідність вдосконалення системи ротації в Україні та активізації мобілізації, включно з призовом жінок.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що до Сил оборони вже мобілізовано понад мільйон осіб, і планується залучити ще близько 160 тисяч.
В Офісі Президента України зазначили, що США чинять тиск на Володимира Зеленського з метою зниження мобілізаційного віку до 18 років, але така мобілізація вважається передчасною. Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник вважає, що оптимальним віком для мобілізації є 23 роки, коли чоловік уже має вищу освіту.
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