Скандальний екснардеп Добкін став дияконом Московського патріархату

Михайло Добкін / Харківська єпархія колишньої УПЦ МП

Колишній скандальний народний депутат і ексмер Харкова Михайло Добкін закінчив духовну семінарію і отримав церковну посаду диякона. Про це розповіли представники пресслужби Харківської єпархії колишньої УПЦ Московського патріархату.

Згідно з каноном Православної церкви, диякон - служитель в церкві, який допомагає священику під час служби. При необхідності з виправданих причин в канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафісти, молебень, вечірню, ранкову службу. Крім того, диякон може викладати в недільній церковнопарафіяльній школі.

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Нагадаємо, раніше від масових обстрілів російських окупантів місто Волноваха в Донецькій області виявився практично повністю зруйнований. Дуже серйозно виявилася пошкоджена і церква Святого Миколая Чудотворця.

Про це написав священнослужитель Православної церкви України та ігумен храму Макарій дядько.

"Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, спрагою знищувати ворога голими руками. Прошу у Бога здорового розуму і твердої руки. Ці москалі поранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій", – написав священик.