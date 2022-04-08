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Скандальний екснардеп Добкін став дияконом Московського патріархату

8 квітня 2022, 06:43

Хіротонія Добкіна (обряд, під час якого відбувається таїнство висвячення в священнослужителі) відбулася 7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова.

Добкін
Михайло Добкін / Харківська єпархія колишньої УПЦ МП

Колишній скандальний народний депутат і ексмер Харкова Михайло Добкін закінчив духовну семінарію і отримав церковну посаду диякона. Про це розповіли представники пресслужби Харківської єпархії колишньої УПЦ Московського патріархату.

Згідно з каноном Православної церкви, диякон - служитель в церкві, який допомагає священику під час служби. При необхідності з виправданих причин в канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафісти, молебень, вечірню, ранкову службу. Крім того, диякон може викладати в недільній церковнопарафіяльній школі.

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Нагадаємо, раніше від масових обстрілів російських окупантів місто Волноваха в Донецькій області виявився практично повністю зруйнований. Дуже серйозно виявилася пошкоджена і церква Святого Миколая Чудотворця.

Про це написав священнослужитель Православної церкви України та ігумен храму Макарій дядько.

"Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, спрагою знищувати ворога голими руками. Прошу у Бога здорового розуму і твердої руки. Ці москалі поранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій", – написав священик.

Автор: Єгор Бунін
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УПЦ МП Михайло Добкін новини України
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