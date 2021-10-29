У Києві запроваджують "гібридний" локдаун: нові заборони та обмеження

У Києві посилюють карантинні обмеження / УНІАН

Новий локдаун в Києві буде "гібридним", заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

Як підкреслив він у коментарі Оbozrevatel, "гібридний" локдаун передбачає одночасно заходи з обмеження, а також заходи з вакцинації.

Як працюватиме бізнес під час "гібридного" локдауну

Він пояснив, що суб'єкти господарювання, в тому числі ТРЦ, зможуть не припиняти свою діяльність на період локдауну за умови, що весь персонал буде вакцинований, а також якщо відвідувачів перевірятимуть на наявність covid-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів.

"Люди, які бажають, щоб їхній бізнес працював, можуть вакцинуватися і контролювати відвідувачів. Якщо бізнес вакцинувався на 100%, він може працювати в будь – якій зоні, і в "помаранчевій", і в "червоній", - підкреслив чиновник.

Що змінюється в роботі громадського транспорту

Співрозмовник зазначив, що при дотриманні протиепідемічних заходів громадський транспорт може працювати в будь-якій зоні епідемічної небезпеки при дотриманні дистанції, наявності масок, дезінфекції, а також документа про вакцинацію.

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Рубан додав, що наближення столиці до "червоної" зони прогнозовано. Київ готується до погіршення епідемічної ситуації, зокрема, розгортає нові ліжка.

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Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення прийнято в ході позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червона зона передбачає обмеження на роботу закладів громадського харчування, непродовольчих ринків і спортивних залів. Однак заборони не будуть діяти для тих, у кого є covid-сертифікат або негативний тест. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.