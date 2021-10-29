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У Києві запроваджують "гібридний" локдаун: нові заборони та обмеження

29 жовтня 2021, 09:32

Транспорт може працювати в будь-якій зоні епідемічної небезпеки при дотриманні заходів.

Транспорт
У Києві посилюють карантинні обмеження / УНІАН

Новий локдаун в Києві буде "гібридним", заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

Як підкреслив він у коментарі Оbozrevatel, "гібридний" локдаун передбачає одночасно заходи з обмеження, а також заходи з вакцинації.

Як працюватиме бізнес під час "гібридного" локдауну

Він пояснив, що суб'єкти господарювання, в тому числі ТРЦ, зможуть не припиняти свою діяльність на період локдауну за умови, що весь персонал буде вакцинований, а також якщо відвідувачів перевірятимуть на наявність covid-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів.

"Люди, які бажають, щоб їхній бізнес працював, можуть вакцинуватися і контролювати відвідувачів. Якщо бізнес вакцинувався на 100%, він може працювати в будь – якій зоні, і в "помаранчевій", і в "червоній", - підкреслив чиновник.

Що змінюється в роботі громадського транспорту

Співрозмовник зазначив, що при дотриманні протиепідемічних заходів громадський транспорт може працювати в будь-якій зоні епідемічної небезпеки при дотриманні дистанції, наявності масок, дезінфекції, а також документа про вакцинацію.

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Рубан додав, що наближення столиці до "червоної" зони прогнозовано. Київ готується до погіршення епідемічної ситуації, зокрема, розгортає нові ліжка.

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Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення прийнято в ході позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червона зона передбачає обмеження на роботу закладів громадського харчування, непродовольчих ринків і спортивних залів. Однак заборони не будуть діяти для тих, у кого є covid-сертифікат або негативний тест. Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

"Червона" зона карантину

Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "червоній" зоні карантину заборонені:

  • робота громадського транспорту;
  • відвідування освітніх установ;
  • робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
  • планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
  • прийом нових змін в дитячих таборах;
  • не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;

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