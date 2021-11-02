Коронавірус в Україні 2 листопада: майже 20 тисяч нових випадків і 700 смертей за добу

За минулу добу жертвами коронавірусу стали 700 українців / facebook.com/moz.ukr

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни. Зокрема, захворіли 1263 дитини і 339 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужали - 12 639 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях та в Києві (1738).

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1738 випадків;

Вінницька область - 342 випадки;

Волинська область - 640 випадків;

Дніпропетровська область - 1621 випадок;

Донецька область - 741 випадок;

Житомирська область - 225 випадків;

Закарпатська область - 269 випадків;

Запорізька область - 1341 випадок;

Івано-Франківська область - 296 випадків;

Київська область - 810 випадків;

Кіровоградська область - 74 випадки;

Луганська область - 431 випадок;

Львівська область - 1104 випадки;

Миколаївська область - 710 випадків;

Одеська область - 1908 випадків;

Полтавська область - 1065 випадків;

Рівненська область - 757 випадків;

Сумська область - 570 випадків;

Тернопільська область - 497 випадків;

Харківська область - 1337 випадків;

Херсонська область - 795 випадків;

Хмельницька область - 446 випадків;

Черкаська область - 742 випадки;

Чернівецька область - 649 випадків;

Чернігівська область - 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 2 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 955 693 людини;

одужали - 2 454 737 осіб;

летальних випадків - 68 727;

проведено ПЛР-тестів - 14 512 577.

Коронавірус в Україні

Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

Реклама

Червона зона в Києві може діяти впродовж місяця. Ситуація залежатиме від рівня захворюваності на COVID-19. Якщо впродовж двох-трьох тижнів зафіксують меншу кількість хворих і госпіталізацій, місцева влада запропонує вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на даний момент ще не було, заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Як відомо, з 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

30 жовтня у Києві люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоби зробити щеплення від коронавірусу. У Мережі публікували безліч фотографій і відео черг на ін'єкцію.

В одній з черг у Києві на щеплення від COVID-19 сталося два конфлікти: чоловіки побилися, а жінки хапали одну одну за волосся і штовхалися.