Коронавірус в Україні 2 листопада: майже 20 тисяч нових випадків і 700 смертей за добу

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях та в Києві.
Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни. Зокрема, захворіли 1263 дитини і 339 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужали - 12 639 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях та в Києві (1738).
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1738 випадків;
- Вінницька область - 342 випадки;
- Волинська область - 640 випадків;
- Дніпропетровська область - 1621 випадок;
- Донецька область - 741 випадок;
- Житомирська область - 225 випадків;
- Закарпатська область - 269 випадків;
- Запорізька область - 1341 випадок;
- Івано-Франківська область - 296 випадків;
- Київська область - 810 випадків;
- Кіровоградська область - 74 випадки;
- Луганська область - 431 випадок;
- Львівська область - 1104 випадки;
- Миколаївська область - 710 випадків;
- Одеська область - 1908 випадків;
- Полтавська область - 1065 випадків;
- Рівненська область - 757 випадків;
- Сумська область - 570 випадків;
- Тернопільська область - 497 випадків;
- Харківська область - 1337 випадків;
- Херсонська область - 795 випадків;
- Хмельницька область - 446 випадків;
- Черкаська область - 742 випадки;
- Чернівецька область - 649 випадків;
- Чернігівська область - 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 955 693 людини;
- одужали - 2 454 737 осіб;
- летальних випадків - 68 727;
- проведено ПЛР-тестів - 14 512 577.
Коронавірус в Україні
Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
Червона зона в Києві може діяти впродовж місяця. Ситуація залежатиме від рівня захворюваності на COVID-19. Якщо впродовж двох-трьох тижнів зафіксують меншу кількість хворих і госпіталізацій, місцева влада запропонує вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на даний момент ще не було, заявив київський міський голова Віталій Кличко.
Як відомо, з 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
30 жовтня у Києві люди почали штурмувати пункти вакцинації, щоби зробити щеплення від коронавірусу. У Мережі публікували безліч фотографій і відео черг на ін'єкцію.
В одній з черг у Києві на щеплення від COVID-19 сталося два конфлікти: чоловіки побилися, а жінки хапали одну одну за волосся і штовхалися.