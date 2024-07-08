Сплановані цілі РФ: Жорін висказався про удари по житлових будинках та Охматдиті

Дитяча лікарня "Охматдит" та житловий будинок, які сьогодні атакували росіяни, були спланованими цілями, каже Жорін.

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Жорін висказався про удари по житлових будинках та Охматдиті / колаж: Главред, фото: УНІАН, Ігор Клименко

Сьогодні, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні. Однак, зараз у війні немає "випадкових попадань". Про це заявив екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи сьогоднішню ракетну атаку на Київ.

За його словами, дитяча лікарня "Охматдит" та житловий будинок, які сьогодні атакували росіяни, були спланованими цілями.

Він наголошує, що окупанти з першого дня повномасштабної війни "абсолютно свідомо" нищать українців, у тому числі й дітей.

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"Всі ті, хто ховається зараз від мобілізації, хто розповсюджує російські фейки, хто блокує роботу ТЦК - ви маєте розуміти, які наслідки можуть бути у випадку, якщо наша країна перестане боротись. Захист України це відповідальність кожного, і сьогоднішній обстріл має про це всім ще раз нагадати. Війна питати, хто там для неї ненароджений, не буде", - підкреслив він.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Удар РФ по "Охматдиті" - що відомо

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що під завалами знаходяться люди. Там працюють спецслужби.

Як повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, удар по Охматдиту припав на корпус, де діти отримували діаліз.

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