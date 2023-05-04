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"Радикальні групки, що розмахують чимось ядерним": Зеленський розніс РФ за погрози його ліквідації

Андрій Ганчук
4 травня 2023, 16:22 оновлено 4 травня, 16:22
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Україна готова звільняти свої території і дійти до кордонів, а агресор Росія нехай готує своє суспільство до завершення війни, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Україні нема про що говорити з Москвою, Путін для нас не лідер Росії - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Україна бачить у країні-окупанті Росії демотивовану країну, як на полі бою, так і в суспільстві. Після 24 лютого 2022 року там більше нема з ким говорити. Київ не буде ні про що розмовляти з радикальними угрупованнями, що розмахують ядерною зброєю. Нехай Москва готує свою країну до дипломатичного завершення війни, а Київ має намір вийти на свої кордони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільної з прем'єрами Нідерландів і Бельгії пресконференції він відповів на погрози Росії "ліквідувати його". За словами президента, українській державі нема про що говорити з РФ, яка демотивована як на полі бою, так і з точки зору суспільства.

"Той лідер Росії, він для нас не лідер. Якщо ми дивимося на Росію, бачимо там демотивовану країну на полі бою. Це важливо. Ми не бачимо сильної армії на полі бою, сильного суспільства, яке б підтримувало їх. Ми бачимо їхні різні радикальні групки, що розмахують чимось ядерним, щось закликають зробити проти нашої країни. Це не цікава тема, ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що", - зазначив гарант.

відео дня

Також Володимир Зеленський підкреслив, що країні-окупанту Росії слід готувати свою громадськість до дипломатичного завершення війни проти України, а Київ має намір звільняти українські території і відновити територіальну цілісність.

Нагадаємо, після ударів невідомих БПЛА по Кремлю заступник голови Радбезу агресора РФ Дмитро Медведєв закликав, мовляв, до"фізичного усунення Зеленського".

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акту беззаперечної капітуляції", - розмріявся Дмитро Медведєв.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступ, щоб звільнити свої території. За словами гаранта, ЗСУ мають намір повернути і Кримський півострів. Успіх української армії залежить від військової підтримки з боку західного світу.

3 травня у Росії прогриміли вибухи у Брянській області, Краснодарському краї і під Санкт-Петербургом. На Брянщині був атакований військовий аеродром, на Тамані загорілася нафтобаза, а під Санкт-Петербургом сталася пожежа на найбільшій військовій базі, де раніше були бойові вертольоти.

Пізніше у Кремлі заявили про удар по Кремлівській резиденції Путіна у Москві і звинуватили Україну в, мовляв,"замаху на Путіна". У Мережі опублікували відео, як невідомий БПЛА завдає удару по Кремлю. Пропагандисти уточнили, що Путіна в цей момент в будівлі не було.

Дивіться відео про те, як невідомий безпілотник вдарив по Кремлю

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Володимир Зеленський війна Росії та України
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