ЗСУ можуть взяти під контроль обласний центр РФ: офіцер назвав напрямок удару

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров прокоментував перспективи операції українських сил у Курській області.
"Якщо ми бачимо, що якесь просування нам буде даватися дуже великою ціною, то в ньому немає ніякого сенсу. Закріпитися на рубежах, які можна утримувати, як то кажуть, "малою кров'ю", якщо тримати для росіян певну точку напруги, - це я вважаю ефективним", - наголосив він в інтерв'ю Оbozrevatel.
Експерт нагадав про те, що ЗСУ відігнали росіян за річку Сейм, закріпилися там і утримують позиції.
"Я вважаю, що якщо будуть можливості для подальшого захоплення якихось позицій, ми, звісно ж, це будемо робити", - вважає він.
Водночас співрозмовник зазначив, що з приводу продовження руху вглиб території Курщини є питання.
"Можливо, за умови повного витіснення росіян з Харківщини було б доцільно створити таку саму зону ще в Білгородській області. Тим більше що відстань від кордону до Бєлгорода близько 45 кілометрів. Взяття під контроль обласного центру - це серйозна проблема для РФ", - додав Крамаров.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.
Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.
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