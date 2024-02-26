Ситуація складна: Сирський повідомив про прийняття важливих рішень на передовій

Сирський відзначив, що для покращення боєздатності підрозділів ЗСУ на передовій було прийнято на місці кілька рішень.

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Сирський розповів про складну ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України працюють над розробкою чітких кроків для протидії ударам дронів та керованих авіаційних бомб. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у совєму Телеграм-каналі після поїздки на передову.

Він зазначив, що противник регулярно атакує українські позиції, ситуація на багатьох напрямках залишається складною і вимагає постійного контролю.

"Докладно проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, насамперед захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами", – заявив Сирський. відео дня

Крім того, військовослужбовці обговорили посилення окремих ділянок фронту. Сирський також додав, що було проведено аналіз проблем, які виникають у бригадах.

"Звернув увагу на важливість координації та оперативної взаємодії всіх сил, а також збереження життя наших захисників та захисниць. Для покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив кілька рішень", – наголосив воєначальник.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що навесні, після президентських виборів в РФ, може розпочатися новий етап мобілізації, після якого ворог посилить наступальні дії.

На Лівобережжі Херсонської області Сили оборони України ведуть важкі бої з ворогом. Про ситуацію в цьому населеному пункті розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці, льотчик-інструктор Роман Світан.

Хоча росіяни можуть вийти за межі поточної лінії фронту, ймовірно, вони не досягнуть успіху. Навіть якщо вони спробують наступати на Харківщину або під Києвом, це може бути стратегічною помилкою з великими втратами. Про це заявив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

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