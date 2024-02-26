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Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

Руслана Заклінська
26 лютого 2024, 09:19
Путін може кинути росіян на наступ на нових напрямках, навіть без шансів на успіх, сказав молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко.
Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога
Наступ Росії за межами фронту буде помилкою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росіяни можуть піти в наступ за межами поточної лінії фронту, але успіхів вони, ймовірно, не досягнуть. Навіть якщо росіяни пішли б у наступ на Харківщину або під Києвом, це було б стратегічною помилкою з великими втратами. Про це в інтерв'ю Главреду розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Теоретично, якщо вони познімають живу силу і техніку з інших напрямків, то якогось результату вони можуть здобути принаймні у Харківській області. Якого рівня буде цей результат, зважаючи на те, що битва, наприклад, за Авдіївку тривала місяцями – можна довго думати. Наприклад, про результати наступу на Куп'янськ", - зазначив молодший сержант ЗСУ.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Щодо можливості РФ здійснити наступ навіть без шансів на стратегічний успіх, Гудименко зазначає, що іноді лідери, як Гітлер або Путін, приймають рішення, які з раціональної точки зору можуть здатися неприйнятними. Гудименко порівняв можливість наступу росіян до атаки на Київ у лютому 2022 року, яка була стратегічно необгрунтованою, але все ж реалізованою через ірраціональність Путіна.

"Тому з раціональних причин, звичайно, жодна раціональна людина цього (піти в наступ, навіть не маючи шансів на результат - ред.) не зробила б. Але Путін – ірраціональна людина, і щоб це зрозуміти, достатньо подивитися будь-яке з його останніх інтерв'ю. Адже якщо там і було щось раціональне, то його майже не залишилось", - підсумував Гудименко.

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Наступ Росії на Київ

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ризики повторного наступу російських окупантів на Київ зараз менші, ніж у лютому 2022 року. Він зазначив, що російські можливості значно скоротилися протягом останніх двох років війни.

Також заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що наразі в окупантів немає достатніх сил для проведення потужного наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Вони намагаються створити підрозділи, але немає резервів для стратегічної операції на двох напрямках.

Крім цього, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів, що можливість наступу російських військ на Київ існує, проте наразі не спостерігається масштабної підготовки до цього. Російські сили для наступу потребують угруповання кількістю понад 100 тисяч осіб і велику кількість техніки, що складно приховати. Така загроза може залишатися до кінця війни, але наразі нічого подібного не спостерігається.

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війна в Україні війна Росії та України Юрій Гудименко
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