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"Ситуація складна": росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ

Юрій Берендій
12 грудня 2023, 16:50
За словами експерта, росіяни зібрали 450 тисяч військових для наступальних дій по всій лінії фронту на сході.
'Ситуація складна': росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ
Почалась операція із оборони Часового Яру / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Військовий експерт та колишній речник Генерального штабу ЗСУ (у період з 2014 по 2017 рік) Владислав Селезньов, наголосив, що на всій лінії фронту не існує жодної зони безпеки. Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на фронті досить складна. Генеральний штаб звітував, що ЗСУ щодоби знищували від 600 до 1300 ворожих вояків, але за останні два місяці вороже угруповання військ збільшилося щонайменше на 50 тис. осіб. Якщо два місяці тому ми оперували цифрою в 400 тис., то зараз зосереджено 450 тис. лише збройних сил РФ, не враховуючи добровольчі рухи та формування", - зазначив Владислав Селезньов.

Він також додав, що цифра в 450 тисяч окупантів не кінцева, адже крім них на території України зосереджено ще 30 тисяч представників "Росгвардії".

відео дня

"Тобто майже півмільйонне угруповання - це досить потужна сила", - зауважив Селезньов.

Військовий експерт зауважив, що противник володіє не лише людськими ресурсами, але й значним матеріально-технічним потенціалом. Відзначається збільшена активність використання артилерійських засобів та бронетехніки з їхнього боку.

"На всій 1350-кілометровій лінії бойового зіткнення немає жодної спокійної ділянки. Ворог всюди намагається нав'язати порядок денний, а ЗСУ змушені рефлексувати. Ворог атакує на Куп'янському й Лиманському напрямках. Тривають запеклі бої західніше від Бахмута. Окупанти намагаються реалізувати тактику осади Часового Яру", - вказує Селезньов.

За його словами, вже зараз можна говорити про те, що почалась операція із оборони Часового Яру, який є ключовим в обороні агломерації Слов'янськ - Краматорськ.

"Очевидно, що попереду нас чекають буремні часи. Попри погодні умови, ворог продовжує тиск. Ключовий фактор, який буде визначати спроможність українського війська чинити спротив, - це наявність ресурсів у наших воїнів", - наголосив Селезньов.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир батальйонно-тактичної групи 4 Броп НГУ Сергій Сідорін зазначив, що після доповнення резервами на Бахмутському напрямку, окупанти планують наростити інтенсивність штурмових дій. Ворог має намір захопити позиції навколо Кліщіївки, зосереджуючи свою увагу, в основному, на висотах цього району.

Принаймні до Нового року Збройні сили будуть здатні утримувати свої позиції в Авдіївці на Донеччині, де вони мають ефективні оборонні структури. Про це повідомив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України в період з 2005 по 2010 роки, генерал армії Микола Маломуж.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вже два дні поспіль активно застосовують техніку, в той же час кілька одиниць ЗСУ спалили і підбили, розповів глава Авдіївської ВА Віталій Барабаш.

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