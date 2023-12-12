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"Тактика тупа – лізуть і лізуть": Барабаш назвав головну мету РФ в Авдіївці

Олексій Тесля
12 грудня 2023, 13:37
Окупанти РФ йдуть на штурм по всій лінії фронту, підкреслив глава Авдіївської ВА.
Авдіївка
За Авдіївку тривають запеклі бої / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

На Авдіївському напрямку російські окупанти вже два дні поспіль активно застосовують техніку, в той же час кілька одиниць ЗСУ спалили і підбили, розповів глава Авдіївської ВА Віталій Барабаш.

"Підмерзли грунти і вони поїхали. Це було очікувано. ЗСУ розуміли це і готувалися", – підкреслив він у коментарі Каналу 24.

За його словами, окупанти йдуть на штурм по всій лінії фронту, а найбільш гаряча ситуація в районі коксохімічного заводу і промзони Авдіївки. При цьому росіяни використовують тактику просування малих груп, намагаючись знаходити щілини в лінії української оборони, разом з тим лінія оборони тримається, незважаючи на складні погодні умови.

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"Все намерзає, дуже складно, але окупантів це не зупиняє. Лізуть і лізуть", – пояснив глава Авдіївської ВА.

Він пояснив, що окупанти хочуть постійними обстрілами знищити місто, а потім захопити його. В середньому протягом доби в Авдіївській громаді відбувається 30-40 масованих обстрілів.

"У ворога тактика тупа, але дуже проста", – підкреслив глава Авдіївської МВА.

За його словами, окупанти за добу завдають по місту в цілому приблизно 6-8 авіабомбових ударів, а по позиціях захисників в три рази більше, прагнучи пробити лінію оборони.

Війна в Україні

Раніше Маломуж розповів, чи чекати "перекидання" війни на територію РФ. У країні-агресорі Росії ми активно воювати не будемо, але дії локальні там можливі, вважає генерал армії Микола Маломуж.

За даними британської розвідки, удари дронів по російських об'єктах наносяться з території РФ. На думку британських офіцерів," волонтерські загони", які вирішила підготувати країна-агресор РФ для боротьби з дронами свідчать про нездатність регулярної армії впоратися із завданням захисту неба.

До слова, раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що в країні-агресорі Росії зовсім скоро може бути спочатку палацовий переворот, а потім громадянська війна, а точніше бунт. Політичний експерт підкреслив, що в Росії відбудеться несподівана зміна влади. А несподівана зміна влади при наявності величезної кількості озброєних людей і зброї в країні завжди закінчувалася смутою.

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Авдіївка Барабаш війна Росії та України
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