Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: кількість виявлених хворих зросла майже до 14 тисяч

Коронавірус в Україні вбив ще 509 пацієнтів / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 3 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 777 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 279 дітей та 222 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 2 992 людини; летальних випадків - 509; одужали 22 893 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 477 649 осіб;

одужали - 3 018 620 пацієнтів;

летальних випадків - 87 566;

проведено ПЛР-тестувань - 16 009 215.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 3 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

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Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Україні

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

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