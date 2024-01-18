Росія скинула 6 авіабомб по багатоповерхівці в Оріхові: окупанти знищили цілий під'їзд

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що вдень 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під'їзд багатоповерхівки.
"Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено", - повідомив він у своєму Telegram.
Малашко також опублікував фото, на яких видно гори будівельного сміття, які залишилися від осель мирних мешканців.
Атака РФ по Україні
Нагадаємо, що ввечері в ніч на 18 січня РФ вдарила по Херсону, Чугуєву, Сумам, Дніпропетровщині. Більшу частину безпілотників вдалося збити силам ППО. Але були і "прильоти". Є руйнування і постраждалі.
РФ вдарила ракетами по медзакладу і житлових будинках у Харкові. На момент прибуття пожежників було виявлено кілька осередків загоряння в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів.
РФ атакувала Україну дронами у ніч на 18 січня. Російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона змогла знищити 22 ворожі цілі з 33-х. Основні напрямки удару - південь і північ.
Більше військових новин:
- Росія стягує війська та техніку під Бахмут: майор розповів про ситуацію на лінії фронту
- "РФ готує десант для висадки в тилу ЗСУ": у РНБО спрогнозували сценарій
- "Ситуація загострюється": росіяни почали наступ технікою та піхотою на фронті