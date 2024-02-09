Ситуація на одному з напрямків змінилась: в ЗСУ розповіли про важливе рішення РФ

В ЗСУ відзначили, що російські окупаційні війська продовжують безуспішні спроби вибити Сили оборони з плацдарму на лівому березі Херсонщини.

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В ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупанти знизили інтенсивність проведення наступальних операцій на лівобережжі Херсонщини. Війська країни-агресора Росії атакують позиції Сил оборони України без використання бронетехніки. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України під час телемарафону.

"Ми продовжуємо утримувати зайняті позиції та відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилася. Останніми днями це були 3-4 такі атаки, а за минулу добу ми нарахували дві такі спроби. Але вони також були невдалими", – заявила речниця.

Вона також зауважила, що російським військовим заборонено використовувати важку техніку під час штурму українських позицій.

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Гуменюк додає, що ворог має достатню кількість техніки на цьому напрямку, проте не використовує її через потребу в економії. Це пов'язано з тим, що під час більшості попередніх штурмів українського плацдарму була знищена велика кількість російської техніки. Речниця також зазначила, що "вона їм ще потрібна".

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що на лівому березі Дніпра, у районі села Кринки на Херсонщині, російські окупанти залучають свої "елітні" війська.

Також начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російська армія активно зводить оборонні укріплення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області та в анексованому Криму. Вона зауважила, що армія України підходить до оборонних рубежів окупантів.

Вона додала, що росіянир сконцентрували на тимчасово окупованих частинах Херсонської і Донецької областей понад 70 тисяч окупантів.

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