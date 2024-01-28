Армія України підходить до оборонних рубежів окупантів: у ЗСУ розкрили план РФ

В анексованому Криму окупанти зосереджені на облаштуванні оборонних укріплень на північній частині півострова.

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У ЗСУ розповіли про оборонні укріплення окупантів на Півдні й у Криму / колаж: Главред, фото: скріншот: Міноборони РФ, deepstatemap

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російська армія активно зводить оборонні укріплення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області та в анексованому Криму.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Гуменюк наголосила, що ситуація із побудовою оборонних укріплень росіянами відбувається постійно.

Вона також зауважила, що росіяни продовжують формування оборонних споруд, при тому, що в них є другий і третій рубіж оборони досить потужно укріплений.

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За словами полковника, вороже військо на території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області перебуває вже довготривалий час, а також мало на ресурси й час відповідно для облаштування цих укріплень.

"Усвідомлюючи, що просування Сил оборони невідворотне, вони продовжують мінування, в тому числі виправляючи те стихійне мінування, яке сталося після підриву Каховської ГЕС", - розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що мінно-вибухові загородження, облаштовані безпосередньо вздовж урізу води були стихійно переміщені водою на різні відстані. Ба більше, за словами речниці, ці мінні загородження, створені підривом ГЕС, досі працюють проти самих окупантів, а підриви їхніх підрозділів продовжуються.

Що росіяни хочуть укріпити у Криму

Гуменюк розповіла, що в анексованому Криму окупанти зосереджені на облаштуванні оборонних укріплень на північній частині півострова. Бо те, що загарбники вибудовували на південній частині і потужний шторм змив, і сенсу у захисті для них це ніякого не несе.

"Тому, що як вони не облаштовували, а все одно підрозділи Сил оборони до Криму зайшли. Саме з того напрямку, де вони "в пісочок гралися", - зауважила речниця.

Зрештою полковник пояснила, що тепер вороже військо зосереджене на тому, щоб укріпитися з півночі півострова, адже розуміють, що надто близько стають Сили оборони до їхніх оборонних рубежів.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, що Наталія Гуменюк розповіла про бої на лівобережжі Херсонщини. Вона зазначила, що командування російських військ заборонило використовувати техніку для бойових дій на лівому березі Дніпра. Відомо, що окупант втратили 70% особового складу.

На Херсонщині окупанти принишкли, а ЗСУ просуваються вперед. Українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. Цьому сприяє потужна бойова робота захисників.

Окупанти залучають свої "елітні" війська на Херсонщині. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що ворог намагається максимально задіяти всі доступні йому засоби.

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