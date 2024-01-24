Окупанти залучають свої 'елітні' війська: Братчук розповів про бої на Херсонщині

Ворог намагається максимально задіяти всі доступні йому засоби, наголосив Братчук.

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Ситуація на лівому березі Дніпра незмінна / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstatemap

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що на Херсонщині, на лівому березі Дніпра, в районі села Кринки, російські окупанти залучають свої "елітні" війська.

"Командувач російського угрупування "Дніпро" генерал Теплинський намагається використати на цьому напрямі ті війська, які вони вважають "елітними". Йдеться, перш за все, про так звані повітряно-десантні війська РФ, про морську піхоту. Це і 810-та бригада з пропискою в місті Севастополь. Відповідно, і мотострілецькі підрозділи окупанти задіють. Не гребують використати також свої підрозділи "шторм-z", - розповів він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Втім, зі слів Братчука, моральний стан цих "елітних" російських підрозділів бажає кращого. Відомо про непоодинокі випадки, коли окупанти просто біжать з поля бою. Натомість просування вперед армія РФ на цій ділянці фронту немає.

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"Ті штурмові дії, які ворог намагається чинити, ні до чого не призводять. Більше того, використання росіянами броньованої техніки призводить до того, що її цвинтар на лівому березі лише збільшується", - розповів Братчук.

Він також звернув увагу на те, що ворог намагається максимально задіяти всі доступні йому засоби. Зокрема, авіацію, щоб вибити українських військових із плацдармів на лівобережжі.

"Логістика складна, це, м'яко кажучи, для нас, тому що форсування Дніпра це завжди це подвиг. Форсування Дніпра під вогнем супротивника - це подвиг. Ворог намагається тиснути і на танки. Намагається задіяти авіацію і весь арсенал, який має сьогодні в наявності. Тому можна тільки собі уявити, наскільки складна ситуація. Але наші хлопці б'ють ворога", - наголосив Сергій Братчук.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, розширюючи зайнятий плацдарм.

Гуменюк розповіла про хід бойових дій на лівому березі Дніпра. За словами керівниця ОК "Південь", росіяни значно активізувались на лівму березі Херсонщини з метою вибити українських військових із зайнятих плацдармів.

В ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра. Російські окупанти на лівому березі Дніпра втрачають 50-70% особового складу і техніки в ході кожного штурму позицій Сил оборони. На лівобережжі Херсонщини є складнощі з логістикою.

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