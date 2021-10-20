Ситуація на Донбасі загострюється: Зеленський закликав бути готовими до будь-якого сценарію

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі загострюється, незважаючи на домовленості про припинення вогню.

Глава держави закликав готуватися до будь-якого розвитку подій на сході України, передає Офіс президента.

"Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об'єднані, ми можемо подолати абсолютно все! Ми повинні бути готові до будь - якого розвитку подій", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що питання безпеки на українському кордоні сьогодні актуальне як ніколи, адже агресор не відступає.

"Не реформуючи наші війська, ми не зможемо протистояти підступному ворогу", - додав президент.

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Переговори щодо Донбасу

12 жовтня стало відомо, що переговори президента України Володимира Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель і главою Франції Еммануелем Макроном, а також діалог лідерів країн ЄС з президентом РФ Володимиром Путіним, завершилися результативно. Сторони планують організувати зустріч в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС.

У США за підсумками візиту заступника держсекретаря Вікторії Нуланд до Москви заявили про те, що Вашингтон не має наміру коментувати заяву заступника голови АП РФ Дмитра Козака з питання нібито "автономії" або "особливого статусу" Донбасі. Американці назвали Росію єдиною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту і закликали Москву вивести свої війська з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Францію і Німеччину у відмові від прийняття ініціативи щодо участі США в переговорах у рамках нормандського формату щодо Донбасу. За його словами, таку пропозицію озвучував Путін, проте в Парижі та Берліні виступили проти.