Ситуація на Донбасі загострюється: Зеленський закликав бути готовими до будь-якого сценарію

Не реформуючи наші війська, ми не зможемо протистояти підступному ворогу, заявив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі загострюється, незважаючи на домовленості про припинення вогню.
Глава держави закликав готуватися до будь-якого розвитку подій на сході України, передає Офіс президента.
"Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об'єднані, ми можемо подолати абсолютно все! Ми повинні бути готові до будь - якого розвитку подій", - підкреслив президент.
Зеленський зазначив, що питання безпеки на українському кордоні сьогодні актуальне як ніколи, адже агресор не відступає.
"Не реформуючи наші війська, ми не зможемо протистояти підступному ворогу", - додав президент.
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Переговори щодо Донбасу
12 жовтня стало відомо, що переговори президента України Володимира Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель і главою Франції Еммануелем Макроном, а також діалог лідерів країн ЄС з президентом РФ Володимиром Путіним, завершилися результативно. Сторони планують організувати зустріч в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС.
У США за підсумками візиту заступника держсекретаря Вікторії Нуланд до Москви заявили про те, що Вашингтон не має наміру коментувати заяву заступника голови АП РФ Дмитра Козака з питання нібито "автономії" або "особливого статусу" Донбасі. Американці назвали Росію єдиною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту і закликали Москву вивести свої війська з окремих районів Донецької та Луганської областей.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Францію і Німеччину у відмові від прийняття ініціативи щодо участі США в переговорах у рамках нормандського формату щодо Донбасу. За його словами, таку пропозицію озвучував Путін, проте в Парижі та Берліні виступили проти.