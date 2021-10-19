Зеленський назвав США головним партнером України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав США головним партнером у питанні безпеки і в боротьбі з Росією на сході України.

Як повідомляє телеканал Дом, глава держави подякував своєму американському колезі Джо Байдену за виділену військову допомогу.

"Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, момент конфлікту на Сході країни, є партнером номер один у сфері безпеки", - сказав Зеленський.

Глава держави попросив міністра оборони США Ллойда Остіна передати президенту Джо Байдену подяку за постійну підтримку України і територіальної цілісності країни.

Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу в розмірі 60 млн доларів.

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"Ми отримали ту військову допомогу, яку обговорювали під час мого візиту (в США - ред.). Ми дуже вдячні, наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки", - додав президент.

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Візит міністра оборони США в Україну

19 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін перебуває в Україні з робочим візитом. Крім Зеленського він зустрівся з главою Міноборони Андрієм Тараном.

Зеленський і Остін обговорили ситуацію з безпекою на сході України, а також в регіоні Чорного і Азовського морів.

Зеленський зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на Сході і відновлення суверенітету і територіальної цілісності.