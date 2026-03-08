Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

Пендзин розповів, як загострення на Близькому Сході та дії Росії в Європі загрожують підтримці та фінансовій допомозі Україні.

Кремль використовує світові кризи для зміцнення економіки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, УНІАН

Росія нібито передає Ірану розвіддані для атак на США

США реагують стримано, риторика Білого дому м’яка

Загострення на Близькому Сході впливає на підтримку України

Західні медіа повідомляють, що Росія нібито передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для атак на американські об’єкти на Близькому Сході. При цьому, за оцінками оглядачів, реакція США на такі повідомлення виглядає стриманою, а риторика Білого дому — доволі м’якою.

На це звернув увагу під час розмови з 24 Каналом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зазначив, що водночас Дональд Трамп знову посилив тиск на Україну, наполягаючи на так званому мирному плані, який, на його думку, фактично означає капітуляцію для Києва.

Коментуючи причини такої політики Вашингтона, Пендзин припустив, що поведінку Трампа складно пояснити логічно. За його словами, не можна виключати ймовірність, що Кремль може мати компромат на американського президента, зокрема пов’язаний зі справою Епштейна.

Вигоди для Росії від світових подій

"Путін здав Мадуро, напевно, здасть в повному обсязі й Кубу. Формально він не втрутився в іранську війну, хоча має надзвичайно глибокі взаємини з Іраном. Одночасно з цим все, що відбувається сьогодні у світі, йде на користь Росії та її економіки", – вважає Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу додав, що події, які відбуваються зараз у світі, можуть виглядати як результат певних кулуарних домовленостей, які в підсумку сприяють зміцненню російської економіки та її здатності продовжувати війну.

Суперечності у політиці США

Він також зазначив, що заяви нинішньої американської адміністрації не завжди збігаються з її практичною політикою. За словами Пендзина, навіть представники Республіканської партії почали ставити Трампу запитання щодо його дій, що викликає у нього роздратування. Водночас суспільна увага до цієї теми лише зростає.

Пендзин також звернув увагу на інтерес США до контролю над обсягами видобутку та експорту іранської нафти, яка переважно постачається до Китаю. При цьому він нагадав, що наприкінці квітня — на початку травня планується новий раунд переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

На думку експерта, США не мають чіткої стратегії щодо реалізації своїх намірів у цьому питанні, а починати військове протистояння без зрозумілого плану дій — ризиковано.

"Те, що США задекларували в якості мети абсолютно нереалістично виконати. Трамп заявив, що всі наступні лідери Ірану обиратимуться за погодженням з ним. З чого він це взяв? Після таких заяв він значно консолідує тим самим іранське суспільство. Будь-яка суверенна країна не терпітиме такого", – переконаний Пендзин.

Вплив на Україну та Європу

Підсумовуючи, експерт наголосив, що загострення ситуації на Близькому Сході негативно впливає на Україну, зокрема на переговорний процес і військову підтримку.

За його словами, існує ризик скорочення обсягів американського озброєння для Києва, оскільки частина ресурсів може бути переорієнтована на операції США в Ірані.

Крім того, Пендзин звернув увагу на активні дії Росії в Європі, зокрема спроби дестабілізувати ситуацію в Угорщині та послабити єдність Євросоюзу. Наразі, за його словами, досі не ухвалений 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також залишається невизначеною ситуація щодо виділення Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги.

Як РФ хоче використати війну в Ірані - думка дипломата

За словами Володимира Огризка, керівника Центру досліджень Росії та дипломата, загострення на Близькому Сході одразу викликало обговорення можливих вигод для Москви. Насамперед це стосується потенційного зростання світових цін на нафту.

Водночас експерт зауважує, що реальний ефект для Росії значною мірою залежить від тривалості конфлікту та його впливу на енергетичну інфраструктуру регіону.

"Для Москви конфлікт на Близькому Сході давно є своєрідною стратегічною мрією", – додає Огризко.

Операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить "жодних ознак" допомоги країни-агресорки Росії Ірану під час американсько-ізраїльської операції на його території.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

