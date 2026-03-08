Рус
Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

Руслан Іваненко
8 березня 2026, 15:01
Пендзин розповів, як загострення на Близькому Сході та дії Росії в Європі загрожують підтримці та фінансовій допомозі Україні.
Кремль використовує світові кризи для зміцнення економіки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, УНІАН

  • Росія нібито передає Ірану розвіддані для атак на США
  • США реагують стримано, риторика Білого дому м’яка
  • Загострення на Близькому Сході впливає на підтримку України

Західні медіа повідомляють, що Росія нібито передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для атак на американські об’єкти на Близькому Сході. При цьому, за оцінками оглядачів, реакція США на такі повідомлення виглядає стриманою, а риторика Білого дому — доволі м’якою.

На це звернув увагу під час розмови з 24 Каналом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зазначив, що водночас Дональд Трамп знову посилив тиск на Україну, наполягаючи на так званому мирному плані, який, на його думку, фактично означає капітуляцію для Києва.

Коментуючи причини такої політики Вашингтона, Пендзин припустив, що поведінку Трампа складно пояснити логічно. За його словами, не можна виключати ймовірність, що Кремль може мати компромат на американського президента, зокрема пов’язаний зі справою Епштейна.

Вигоди для Росії від світових подій

"Путін здав Мадуро, напевно, здасть в повному обсязі й Кубу. Формально він не втрутився в іранську війну, хоча має надзвичайно глибокі взаємини з Іраном. Одночасно з цим все, що відбувається сьогодні у світі, йде на користь Росії та її економіки", – вважає Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу додав, що події, які відбуваються зараз у світі, можуть виглядати як результат певних кулуарних домовленостей, які в підсумку сприяють зміцненню російської економіки та її здатності продовжувати війну.

Суперечності у політиці США

Він також зазначив, що заяви нинішньої американської адміністрації не завжди збігаються з її практичною політикою. За словами Пендзина, навіть представники Республіканської партії почали ставити Трампу запитання щодо його дій, що викликає у нього роздратування. Водночас суспільна увага до цієї теми лише зростає.

Пендзин також звернув увагу на інтерес США до контролю над обсягами видобутку та експорту іранської нафти, яка переважно постачається до Китаю. При цьому він нагадав, що наприкінці квітня — на початку травня планується новий раунд переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

На думку експерта, США не мають чіткої стратегії щодо реалізації своїх намірів у цьому питанні, а починати військове протистояння без зрозумілого плану дій — ризиковано.

"Те, що США задекларували в якості мети абсолютно нереалістично виконати. Трамп заявив, що всі наступні лідери Ірану обиратимуться за погодженням з ним. З чого він це взяв? Після таких заяв він значно консолідує тим самим іранське суспільство. Будь-яка суверенна країна не терпітиме такого", – переконаний Пендзин.

Вплив на Україну та Європу

Підсумовуючи, експерт наголосив, що загострення ситуації на Близькому Сході негативно впливає на Україну, зокрема на переговорний процес і військову підтримку.

За його словами, існує ризик скорочення обсягів американського озброєння для Києва, оскільки частина ресурсів може бути переорієнтована на операції США в Ірані.

Крім того, Пендзин звернув увагу на активні дії Росії в Європі, зокрема спроби дестабілізувати ситуацію в Угорщині та послабити єдність Євросоюзу. Наразі, за його словами, досі не ухвалений 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також залишається невизначеною ситуація щодо виділення Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги.

Як РФ хоче використати війну в Ірані - думка дипломата

За словами Володимира Огризка, керівника Центру досліджень Росії та дипломата, загострення на Близькому Сході одразу викликало обговорення можливих вигод для Москви. Насамперед це стосується потенційного зростання світових цін на нафту.

Водночас експерт зауважує, що реальний ефект для Росії значною мірою залежить від тривалості конфлікту та його впливу на енергетичну інфраструктуру регіону.

"Для Москви конфлікт на Близькому Сході давно є своєрідною стратегічною мрією", – додає Огризко.

Операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить "жодних ознак" допомоги країни-агресорки Росії Ірану під час американсько-ізраїльської операції на його території.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

17:04Україна
ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

16:27Україна
РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

15:27Війна
Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

17:04

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

16:51

Виростуть справді великі бульби: чим варто обробити картоплю перед посадкою

16:27

ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

16:06

Довгоочікуване потепління прийде у Дніпро: коли будуть найтепліші дні тижня

15:53

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

15:47

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

15:27

РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

15:01

Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

14:33

Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

14:27

Міжнародний жіночий день: як зірки вітають з 8 березня

14:17

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історіїВідео

14:03

В Ейфелевій вежі є секретна кімната на висоті 285 метрів: навіщо вона потрібна

12:51

Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

12:29

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

12:19

Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під СумамиФото

12:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

11:57

Заморозки ні до чого: що насправді знищує врожай абрикосів

11:53

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

11:52

Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

11:12

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

10:57

Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди

10:32

"Сьогодні ж будуть перемовини": важлива заява Зеленського про атаки РФ

10:14

Що означають наклейки на бананах: секретні коди, які варто знати

09:58

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

09:49

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 березня: Овнам - зміни, Ракам - вигода

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 березня (оновлюється)

09:00

Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

08:59

Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

08:53

Гороскоп Таро на завтра, 9 березня: Ракам - лишатися собою, Дівам - план на майбутнє

08:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Водоліям - скандал, Левам допоможе інтуїція

08:40

Двох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли за поведінку

08:22

Андрусів про паливну паніку: ціни зростають, але держава може це зупинитиПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

08:07

Що носитимуть навесні 2026: головні тенденції модного взуття

07:52

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

07:45

Великі стовпи вогню в небі: дрони атакували ключову ланку нафтової логістики РФ

06:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

05:56

Для чого виготовляли дерев’яні кулі: військові хитрощі минулого

05:30

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

04:30

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

03:59

Як змусити орхідею цвісти місяцями: простий домашній рецепт

03:28

Як отримати 300 кг малини з невеликої ділянки: рецепт диво-підгодівлі

03:03

Здогадаються одиниці - чому піца насправді так називаєтьсяВідео

02:36

Ціни на три категорії продуктів різко підскочать - що і коли подорожчає

01:14

Астероїд-"вбивця" мчить до Місяця: чи є загроза для Землі та людства

07 березня, субота
23:54

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

23:09

Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагувавВідео

22:53

РФ просунулася на Сумщині і захопила Сопич: деталі від DeepState

22:27

Седокова пішла співати безкоштовно по барах: впала нижче плінтуса

