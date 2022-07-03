Сирійську тактику готуються застосовувати в Україні: генерал розповів про "обезбашених командувачів" РФ

Генерал розповів про "обезбашених командувачів" РФ / скріншот

Агресивність армії РФ буде посилюватися за рахунок можливого виконання завдань, які вони поставили в плані захоплення, в першу чергу Донецького регіону і пробивання Південного коридору.

Для окупантів - це завдання номер один, вважає екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж. В інтерв'ю "Обозревателю" він зазначив, що за допомогою останніх обстрілів України, підвищення градуса агресивності Путін намагається схилити і захід, і Україну до мирного договору, але на умовах РФ.

читайте такожКулеба різко відреагував на відправку Росією вкраденого зерна до Сирії"Для цього використовують нових командувачів, абсолютно обезбашених, які брали участь в різних військових операціях Росії в світі, знищували цілі міста і села, в тій же Сирії. Подібну тактику вони готуються застосовувати і в Україні. Кремль задіє тих військових, яких застосовував за кордоном. Вважають, що старі не змогли впоратися із завданням, а нові будуть вирішувати її більш активно, більш агресивно", - заявив Маломуж.

Раніше повідомлялося, що в Росію направили техніків-фахівців з бочкових бомб, які використовують в армії Сирії. На думку європейських розвідників, вони допомагатимуть Путіну у війні РФ проти України.

Також ми повідомляли, що Україну заради війни на боці російських окупантів прибули найманці з Близького Сходу - з Сирії та Лівії. Після перших боїв з ЗСУ, як мінімум два десятки з них вже вбиті.

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