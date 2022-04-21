"Повністю знищили": Данилов розповів, як ЗСУ "покришили" загін путінських найманців з Сирії

Данилов , найманці / Колаж Reuters УНІАН

В Україну заради війни на боці російських окупантів прибули найманці з Близького Сходу - з Сирії та Лівії. Після перших боїв з ЗСУ, як мінімум два десятки з них вже вбиті, про це повідомив очільник РНБО Олексій Данилов.

"Останнім часом ми помітили, що з'являються лівійці і сирійці, так звані найманці, тому сказати, коли вони у них закінчаться досить складно. Мені важко говорити на рахунок їх бойової здатності. У нас є фотографії цих людей, які були знищені в Луганській області - в Попасній. Складно сказати, які вони воїни. У нас різні кліматичні умови, і війна, мабуть, різна. Я думаю, вони не зовсім очікували побачити тут те, що вони побачили", — сказав Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що про кількість таких найманців на території України говорити складно, а зрозуміти їх приблизну кількість можна виключно за кількістю вбитих.

"Ми можемо говорити про кількість, яку ми знищили. Це був загін - 20-25 чоловік, його повністю знищили. Яка їх кількість на території Донецької та Луганської областей складно сказати, але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300, 400, 500, вони просто не можуть фізично більше завезти їх, тому що у них теж йде війна і оголювати вони той фронт не будуть", — підсумував Данилов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ, попри чисельну і технічну перевагу російських окупантів, в середньому за добу завдає Росії набагато більше втрат, чим російська армія зазнала за всі вісім років боїв у межах Сирії. Саме про це говорить аналіз, який провели співробітники авторитетного британського видання The Economist.

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