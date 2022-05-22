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В Росію прибули фахівці з бочкових бомб із Сирії - The Guardian

22 травня 2022, 19:49

На думку європейських розвідників, вони допомагатимуть Путіну у війні РФ проти України.

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До Росії прибули фахівці з бочкових бомб з Сирії / arabmir.net

До Росії направили техніків-фахівців з бочкових бомб, які використовують в армії Сирії.

На думку європейських розвідників, вони допомагатимуть Путіну в війні РФ проти України, повідомляє видання The Guardian.

За словами співробітників розвідки, в РФ вже кілька тижнів перебувають понад 50 експертів з великим досвідом виготовлення і постачання цієї вибухівки. Як пише газета, вони працюють разом з чиновниками російської армії, а їхнє прибуття може стати одним з факторів можливої підготовки до застосування РФ хімічної зброї.

"Однак в Україні ситуація зовсім інша, де українські війська, озброєні смертоносними ракетами класу "земля-повітря", можуть збивати російські літаки і вертольоти, зупиняючи просування і піддаючи сухопутні війська спопеляючому артилерійському вогню. Ймовірно, тому ми не бачили, щоб вони перетинали кордон, - сказав виданню один європейський чиновник. - Ми знаємо, що потенціал є, але якщо вони його використовують, то програють; ми дізнаємося, хто це зробив, і, швидше за все, їх все одно вб'ють".

Бочкові бомби - це контейнери, заповнені вибухівкою і шрапнеллю, які скидають з вертольотів. Їх використовували під час війни в Сирії.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

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