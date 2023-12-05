Російський Су-24 'не пережив' атаку на Одеську область: окупанти шукають екіпаж

Російський бомбардувальник готувався завдати нових ударів по Одеській області.

https://glavred.net/ukraine/rosiyskiy-su-24-ne-perezhiv-ataku-na-odesku-oblast-okupanti-shukayut-ekipazh-10522543.html Посилання скопійоване

Росіяни відправили на пошуки пілотів Ан-26 / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Міноборони РФ

Українські військові 5 грудня збили російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям Су-30 летів в атаку на Одеську область.

Су-20М збили у районі острова Зміїний, доповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини", - йдеться у повідомленні командувача. відео дня

Росіяни шукають екіпаж

Невдовзі речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів у Facebook, що окупанти відправили на пошук збитого екіпажу Ан-26.

"Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів - екіпаж бомбардувальника Су-24М", - написав Ігнат.

Втрати Росії

Раніше Главред розповідав деталі удару HIMARS по колоні російських військових вантажівок у Херсонській області. В результаті прильотів ліквідовано майже усіх противників.

Запам'ятався росіянам і "святковий" удар ЗСУ по місцю скупчення артилерійських військ РФ у Донецькій області. Ворог "спіймав" ракети якраз під час концерту до російського Дня ракетних військ та артилерії. Українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Та буває, коли окупанти накривають вогнем один одного. Так сталося і з новоствореним 328-м полком зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ у районі Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, окупанти просто кинули ключові позиції і втекли.

Також екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.