Ніхто не знає, що буде далі: Путін керує війною в Україні "в ручному режимі" - Грозєв

Путін взяв на себе роль генерала приблизно в той же час, коли командувачем операцією вторгнення в Україну був призначений "кат Алеппо" Олександр Дворніков.
Президент Росії Володимир Путін керує війною в Україні мало не "в ручному режимі". Ніхто з його оточення не знає, що господар Кремля вирішить найближчим часом.
Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев в інтерв'ю російському проекту Продолжение следует.
"Він (Путін, - ред.) може затягнути це (війну в Україні, – ред.) до кінця року і програти, а може і вирішити завтра", – вважає Грозєв.
За його словами, Путін взяв на себе роль генерала приблизно в той же час, коли командувачем всією операцією вторгнення в Україну був призначений генерал Олександр Дворніков, якого називають "катом Алеппо".
"У Дворнікова репутація з Сирії всередині армії була не дуже високою. Вони піднесли публіці, що він крутий стратег, але вони вже знали, що його здатність координувати різні види військ не дуже висока... тоді ж Путін вирішив не довіряти своїм генералам", – говорить Грозєв.
Журналіст пояснив, що в Сирії росіяни дійсно здобували перемоги. Але це відбувалося не завдяки, а скоріше, всупереч Дворнікову. Російський генерал багато пив і давав безглузді накази. Тому ніхто з офіцерів, які працювали з Дворніковим, йому не довіряє.
"У нього були ексцеси з алкоголем, були ситуації, коли він вночі вирішував почати війну без будь-якої розвідувальної підтримки. Йому не підкорялися і просто ігнорували накази. Не можу уявити, що до Путіна це не дійшло", – сказав Грозєв.
читайте такожПлани Путіна про напад на Україну злив США "кріт", вище рівня Лаврова – ГрозєвЯк повідомляв Главред, 3 червня фахівці з розслідувальної команди Conflict Intelligence Team повідомили, що Олександр Дворніков ймовірно знятий з посади командувача угрупуванням агресорів в Україні. Операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко. Раніше він командував Східним військовим округом, а в останні роки був заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу з військово-політичної роботи.
Раніше повідомлялося, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.
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