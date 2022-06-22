Полетіли голови: в РФ прибирають генералів через провал війни в Україні - ISW

"Чистки" вищого військового керівництва Росії тривають.
У РФ змінили командувача Повітряно-десантних військ і, можливо, начальника Південного військового округу, призначивши нового головнокомандувача окупаційних військ в Україні.
У звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що кадрові "чистки" у вищому військовому командуванні свідчать про тривалу дисфункцію Кремля у веденні війни.
Так, чинний начальник штабу центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплінський замінить нинішнього командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова. Останнього звільнили за провали в Україні і величезні втрати серед десантників.
Очікується, що незабаром Кремль призначить генерала армії Сергія Суровікіна, який зараз командує повітряно-космічними силами, командувачем Південного військового округу (ПВО).
читайте також"Їх доля сумна": в РФ йде "чистка" військового керівництва, що відповідає за війну в Україні - АрестовичЦе означає, що Суровікін фактично замінить чинного командувача "спецоперації" Олександра Дворнікова, повідомляють аналітики.
Раніше стало відомо, що Володимир Путін прийняв рішення звільнити двох командирів військових округів на тлі провалу у війні проти України. Був відсторонений командир Західного військового округу генерал-полковник Олексій Журавльов, який обіймав цю посаду з 2018 року.
При цьому був звільнений командир Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко, який був призначений на цю посаду тільки в 2021 році.
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