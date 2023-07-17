УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

Анна Ярославська
17 липня 2023, 10:37 оновлено 17 липня, 10:43
75
В цілому, звільнена площа за час контрнаступу ЗСУ становить 210,5 кв. км, розповіли в Міноборони.
Війна в Україні, ЗСУ
Звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Сили оборони України за минулий тиждень звільнили про російських окупантів майже 18 кв. км територій на Сході та Півдні. На Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км. Про це повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

Ситуація на Сході

За словами Маляр, ворог і далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої.

Окупанти активно наступають з кінця минулого тижня на Куп'янському напрямку Харківської області.

відео дня

"В даний час противник веде пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар'єрний рубіж річки Оскіл. Завдання у ворога два: повернути втрачені позиції; змусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків", - написала Маляр у Telegram.

За словами заступника міністра оборони, ситуація складна, тривають гарячі бої.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. На південному фланзі навколо Бахмута минулого тижня сили оборони щодня просувалися.

"За минулий тиждень внаслідок поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнена територія 7 кв. км. Всього за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв. км", - повідомила Маляр.

Ситуація на Півдні

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають успіх.

"Звільнені території за тиждень збільшені на 10,9 кв. км. В цілому, просування з моменту наступу на Півдні становить 9,25 км, звільнена площа становить 179,5 кв. км", - повідомила Маляр.

За її словами, в цілому звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій в цілому (Схід і Південь) звільнені майже 18 кв.км. В цілому, звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км", - уточнила заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові готуються до потужного контрнаступу. Вибивати ворога вони планують з Херсонської області. Про це заявив представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович. За його словами, зараз українські захисники ведуть розвідку і б'ють по тилах ворога.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко розповів, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне не лише до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, а й до того, щоб зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї, сказав глава держави.

Інші новини:

війна в Україні новини України Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:08 Україна
Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

10:37 Україна
"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

09:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:28

Кримський міст: а де Storm Shadow?

11:08

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:07

Від "Бункерного" до "Говоруна": експерт назвав двійників Путіна і їх відмінностіВідео

11:02

Дивовижна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть особливий кавун за 10 секунд

10:57

Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку "АТБ" новости компании

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - ПоповУ Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - Попов
10:37

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

10:27

Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирушать на навчання F-16: Ігнат розповів деталі

10:14

"Схожий на гідроцикл з вибухівкою": несподівана версія удару по Кримському мосту

10:05

Облітатимуть вас стороною: як легко позбутися ос

Реклама
09:55

"Знову міст пішов поспати": в СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму

09:36

"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

09:26

Яскравий спалах і потужний гуркіт: з'явилося відео вибуху на Кримському мостуВідео

08:53

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

08:45

Гороскоп на завтра 18 липня 2023: Дівам - знак від Всесвіту, Ракам треба вихідний

08:32

Хто і навіщо влаштував "бавовну" на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

08:13

Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадриВідео

07:24

Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16 - Салліван

06:42

Ми рано почали святкувати перемогуПогляд

06:29

На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомоВідео

06:26

Чи можемо ми програти війну? ТакПогляд

Реклама
05:00

Як сказати українською "насильно мил не будешь": Авраменко дав геніальну відповідьВідео

04:00

Яке сьогодні свято 17 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:10

Даша Астаф'єва розкрила нові подробиці про загадкового коханця

02:40

"Не звільнення територій": Світан назвав перше завдання української армії

02:05

Яку підгодівлю люблять кавуни та дині: люди розкрили секрет неймовірного врожаю

01:48

Продюсер "Голосу країни" розсекретив, коли насправді Дорофєєва вийшла заміж

01:35

Світан пояснив, чи зможуть ЗСУ без західних літаків вийти на кордони 1991-го

00:38

Дмитро Кулеба вперше заговорив про своє нове кохання

00:22

Запаморочлива оптична ілюзія: лише геній знайде олівець за 5 секунд

16 липня, неділя
23:29

Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом

23:19

Українська співачка Луна повідомила про вагітність і показала круглий животик

23:07

Україна може обміняти території на вступ до НАТО - Арестович

22:24

Ридала навзрид і впала на коліна: син військовий раптово повернувся до мами з фронтуВідео

22:00

Інструктори із ФРН здивували наповал українських військових своєю дивною порадою

21:38

У США закінчуються боєприпаси, на їх поповнення підуть роки - Білий дім

20:54

Путіністка Дана Борисова збільшила своїй 15-річній дочці губи

20:50

Найближчі події на фронті розвиватимуться за оптимістичним сценарієм - Світан

20:47

Йогурт із жіночих бактерій: хімік Репіч здивував дуже дивним експериментом

19:51

Чому 19 липня заборонено робити варення жінкам: прикмети і суворі заборони

19:32

Маніяки готуються до серпня, особливо до Дня Незалежності УкраїниПогляд

Реклама
19:31

"На місці багато швидких": окупанти завдали потужного удару по Харкову

18:44

Як правильно запитати українською "Хто крайній у черзі?": Авраменко дав відповідь

18:37

"Не підлягає обговоренню": Україна стане членом НАТО - Білий дім

18:19

Топ-3 предмета, де мешкає найбільше "бактерій" і бруду в вашому домі

17:51

В Україну мчить нестерпна погода: пекло буде скрізь

17:42

Увірвався майже 6-бальний шторм: потужна магнітна буря обрушилася на Україну

17:39

Померла легендарна муза Сержа Генсбура Джейн Біркін

16:58

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:54

"Потрібно готуватися зараз": українців чекає зима без світла і тепла - прогноз

16:48

"В надійних руках": 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти