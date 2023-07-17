Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

В цілому, звільнена площа за час контрнаступу ЗСУ становить 210,5 кв. км, розповіли в Міноборони.

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Звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Сили оборони України за минулий тиждень звільнили про російських окупантів майже 18 кв. км територій на Сході та Півдні. На Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км. Про це повідомила заступник міністра оборони Анна Маляр.

Ситуація на Сході

За словами Маляр, ворог і далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої.

Окупанти активно наступають з кінця минулого тижня на Куп'янському напрямку Харківської області.

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"В даний час противник веде пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар'єрний рубіж річки Оскіл. Завдання у ворога два: повернути втрачені позиції; змусити нас перекинути туди резерви з інших напрямків", - написала Маляр у Telegram.

За словами заступника міністра оборони, ситуація складна, тривають гарячі бої.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. На південному фланзі навколо Бахмута минулого тижня сили оборони щодня просувалися.

"За минулий тиждень внаслідок поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнена територія 7 кв. км. Всього за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв. км", - повідомила Маляр.

Ситуація на Півдні

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають успіх.

"Звільнені території за тиждень збільшені на 10,9 кв. км. В цілому, просування з моменту наступу на Півдні становить 9,25 км, звільнена площа становить 179,5 кв. км", - повідомила Маляр.

За її словами, в цілому звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій в цілому (Схід і Південь) звільнені майже 18 кв.км. В цілому, звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км", - уточнила заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові готуються до потужного контрнаступу. Вибивати ворога вони планують з Херсонської області. Про це заявив представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович. За його словами, зараз українські захисники ведуть розвідку і б'ють по тилах ворога.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко розповів, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне не лише до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, а й до того, щоб зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї, сказав глава держави.

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