Сили оборони України вже за 10 кілометрів від центру Ізюма – аналітики

Армія України наближається до Ізюму - аналітики / Колаж Генштаб ЗСУ, OSINT-аналітик Ukraine Battle Map

Армія України, ймовірно, звільнила село Придонецьке в Ізюмському районі Харківської області. Українські військові підрозділи вже можуть перебувати в лісах як мінімум в 10 кілометрах від центру Ізюму.

Як повідомляє OSINT-аналітик Ukraine Battle Map (розвідка за відкритими даними, - ред.), ЗСУ вдалося звільнити село Придонецьке неподалік від захопленого російськими окупаційними військами Ізюму Харківської області.

Згідно з цими даними, сили оборони України вже в лісах як мінімум в 10 кілометрах від центру Ізюма.

У той же час фахівці Інституту вивчення війни вказують, що українська армія змогла відвоювати села Заводи і Спеваківка Ізюмського району.читайте такожВійська РФ побудували міст до Ізюму і мають намір наступати на Слов'янськ та Сіверськ - ISW

Офіційних даних від Міноборони та Генштабу щодо цієї інформації немає.

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Ситуація у Харківській області

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 13 червня заявив, що війська РФ у Харківській області повільно просуваються на півночі і сході, дорогою захоплюючи населені пункти в "сірій зоні". За його словами, в останні декілька днів росіяни б'ють по Харкову ствольною артилерією.

У розвідці Великобританії 14 червня розповіли, що окупаційній армії Росії вперше за декілька тижнів, ймовірно, вдалося досягти невеликого просування на Харківському напрямку.

Російські окупаційні війська, як і раніше, обстрілюють Харківську область. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 14 червня, заявив, що в результаті обстрілу 1 людина загинула. П'ятеро людей, серед них троє дітей, отримали поранення.

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