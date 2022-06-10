У Харківській області окупанти призначили гауляйтером білоруса

Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі.
У Боровій Херсонської області рашисти призначили гауляйтером громадянина Білорусі, повідомляє селищна рада.
"Громадою керують цивільний голова білоруського походження Андрій Семашко і військовий комендант з Новосибірську Сергій Раздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти", - наголошується в повідомленні.
За даними селищної ради, Андрій Вікторович Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі. Раніше він очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів.
1 червня окупанти представили його як голову Борівської громади від окупаційної влади.
Війна в Україні
Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області - повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.
Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.
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