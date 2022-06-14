Військам РФ вдалося трохи просунутися біля Харкова - британська розвідка

Військам РФ вдалося трохи просунутися біля Харкова/ фото УНІАН, Reuters

У британській розвідці повідомляють, що основними оперативними зусиллями Росії залишається наступ на Північну Корею на Донбасі.

Західна група військ РФ, ймовірно, вперше за кілька тижнів досягла невеликого просування на харківському напрямку, повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляє, що внаслідок обстрілів області в смт Печеніги загинула 35-річна жінка, її 3-місячна дитина отримала поранення.

У селі Малинівка постраждали 11-річний хлопчик і 17-річна дівчина. Дві людини поранені в селищі Жуковського і в селі Завгороднє, а в Харківському районі через попадання чотирьох російських ракет сталася пожежа в складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі.

читайте такожПід Харковом ліквідували самого знаменитого бурята-вагнерівеця ВахуЗазначимо, що окупаційні війська Росії ведуть підготовку до нових атак позицій сил оборони України. На харківському напрямку загарбники зміцнюють особовий склад. Удари по українських територіях можуть бути нанесені, в тому числі, і з окупованого Криму, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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