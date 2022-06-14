"Я російської душі людина": українка чекає, коли Харків стане російським

Українка чекає, коли Харків стане російським/ скріншот з відео

У мережі з'явилося відео, на якому мешканка Харкова відкрито підтримує Росії і чекає проходу "русского міра" в місто.

Випила жінка на камеру показала паспорт РФ, заявивши, що вона"російської душі людина".

"А мені [все одно-неценз.] на все. Я перебуваю в місті Харків і так, я чекаю Росію. Тому що я топлю за Росію. Я людина російської душі", - заявила вона.

Також жінка продемонструвала свій український паспорт зі словами " мені ось ця ось [фігня - неценз.] не потрібна".

Раніше ми писали про блогерку, яка втекла до Дніпра та чекає, коли прийдуть "ополченці". Дівчина Валерія змушена була тікати до Дніпра від війни, яку розв'язала Росія.

І все б нічого, але вона дуже сподівається, що місто скоріше захоплять "ополченці" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Також повідомлялося, що російські журналісти ідентифікували чотирьох російських офіцерів, які віддають накази вбивати мирних жителів. Всі вони тісно пов'язані з Україною, троє з них народилися на території нашої країни.

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