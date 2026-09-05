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Сили оборони отримали наказ дотримуватись припинення вогню: ЗМІ про деталі перемир'я

Олексій Тесля
5 вересня 2026, 00:45
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Підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші, повідомляють джерела.
перемир'я
З’явилася пропозиція щодо перемир’я між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, УНІАН

Головне:

  • Режим тиші на лінії зіткнення запроваджується з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня
  • Україна очікує відповіді від РФ щодо можливого припинення вогню

Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися перемир’я на лінії бойового зіткнення.

Режим тиші на лінії бойового зіткнення запроваджується з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела в бойових підрозділах, а також у силовому блоці.

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"За даними джерел, з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші", - підкреслюється в повідомленні.

"Україна ще очікує відповіді від Росії щодо можливого припинення вогню в повітрі на час дипломатичних зустрічей", - додає видання "РБК-Україна".

В ОП назвали головний важіль України в переговорах

Заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що продовження дальніх ударів по Росії може посилити тиск на Кремль і підштовхнути його до переговорів. За його словами, Київ готовий зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту, але не визнає окуповані території російськими - ані юридично, ані фактично.

Москва, зазначив Кислиця, як і раніше вимагає від України визнати російський контроль над п’ятьма регіонами, що для Києва є неприйнятним.

"Якщо ми продовжуватимемо робити те, що робимо, завдаючи ударів на велику відстань, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір - сісти за стіл переговорів і обговорити, як зупинити цю війну", - заявив він.

Пропозиції щодо перемир’я - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції та законопроект Ліндсі Грема.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про джерело: Українська правда

Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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