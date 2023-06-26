УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

Дмитро Відоменко
26 червня 2023, 14:07 оновлено 26 червня, 14:16
81
Українські військові повернули під свій контроль село Рівнопіль в Донецькій області, повідомляє заступник Міністра оборони Ганна Маляр.
Маляр, ВСУ
Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль - Ганна Маляр / колаж Главред, фото УНІАН

Бійці ЗСУ відбили у окупантів і повернули під свій контроль село Рівнопіль, що в Донецькій області. Про це написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємося далі", - йдеться в тексті.

Кілька днів тому, 22 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони мали частковий успіх і закріплюються на двох напрямках: "Рівнопіль - Старомайорське" Донецької області та "Білогорівка - Діброва" Луганської та Донецької областей.

відео дня
Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр
Карта просування ЗСУ на Донбасі / Міноборони

Пізніше з'явилася інформація про те, що Рівне звільняли бійці 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади ЗСУ.

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр
Кадр із відеозвернення бійців 31-ї бригади з приводу захоплення Рівнополя / скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

12 червня ВСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

Більше новин:

ЗСУ війна на Донбасі Ганна Маляр
Реклама

Головне за день

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:22 Україна
Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

14:07 Україна
"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

12:52 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:22

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:16

Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень актуально

14:13

"Лікар врятувати не зможе": у Христини Горняк підтвердився страшний діагноз

14:07

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

13:35

Грошова допомога від американської організації: хто може отримати 6,6 тис. грн

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:17

Що буде з волоссям, якщо кожен день мити голову рисовою водою

12:52

"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

12:44

Вбивство Каті Гандзюк: Мангера та Левіна посадили на 10 роківФото

12:43

Пономарьов оцінив терміни завершення війни в УкраїніВідео

Реклама
12:36

Не впізнати: Віталія Козловського поголили на військовій підготовці

12:32

Гороскоп на завтра 27 червня 2023: Скорпіону - втрата грошей, Овну - веселощіВідео

12:14

"Валерія лікувала від гикавки": продюсер Пригожин "виповз" після заколоту однофамільця

11:58

НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА та його заступників

11:27

Для чого потрібно мити підлогу із сіллю: відповідь здивує всіх

11:24

Всього 2 інгредієнта: дівчина показала найкращий спосіб очищення віконних рамВідео

11:10

"Всіх підбадьорили": Пригожин оцінив результати свого заколотуВідео

10:59

Кримінальну справу на Пригожина за заколот ще не закрили - росЗМІ

10:31

Пригожину допомагав Генштаб РФ: у Мережі розкрили деталі бунту "вагнерівців"

10:31

Чому Пригожин не дійшов до МосквиПогляд

10:26

Пономарьов спрогнозував, з якого моменту почнеться крах режиму ПутінаВідео

Реклама
10:18

Так ось воно що: чоловік показав секретну функцію овочечисткиВідео

09:54

Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

09:50

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

09:46

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

09:12

Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

09:12

Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіціВідео

09:11

Не те, що зараз: чому в СРСР не викидали хліб

09:00

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – ПономарьовЕксклюзив

08:45

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:28

Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

08:19

Путін марно не втопив Пригожина в кровіПогляд

08:01

Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

07:27

В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

06:42

РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

05:00

99% людей не можуть розгадати цю оптичну ілюзію: треба знайти коня за 3 секунди

04:15

Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

04:00

Яке сьогодні свято 26 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

02:53

"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

02:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Стрільцю - зустріч, Раку - проблемиВідео

Реклама
02:00

"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

01:44

Гороскоп Таро на тиждень 26 червня - 2 липня: Тельцю - втрата, Льву - викликВідео

01:30

Загроза підриву окупантами ЗАЕС: експерт розкрив сценарій військової відповіді Заходу

00:56

Хитрий трюк вражає: гуру прибирання показала, як зробити блискучими сидіння в авто

25 червня, неділя
23:55

Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN

23:15

Далекобійна зброя та процеси в РФ: Зеленський провів важливу розмову з Байденом

23:13

Посольство України обвинувачує Ізраїль у проросійській позиції

22:59

Після скандалу в Харкові: Світлана Лобода планує виступ з Валерієм Меладзе

22:29

"Справжній воїн та вірний друг": у тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода"

21:52

Окупанти обстрілюють Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти