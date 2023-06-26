Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

Українські військові повернули під свій контроль село Рівнопіль в Донецькій області, повідомляє заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

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Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль - Ганна Маляр / колаж Главред, фото УНІАН

Бійці ЗСУ відбили у окупантів і повернули під свій контроль село Рівнопіль, що в Донецькій області. Про це написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємося далі", - йдеться в тексті.

Кілька днів тому, 22 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони мали частковий успіх і закріплюються на двох напрямках: "Рівнопіль - Старомайорське" Донецької області та "Білогорівка - Діброва" Луганської та Донецької областей.

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Карта просування ЗСУ на Донбасі / Міноборони

Пізніше з'явилася інформація про те, що Рівне звільняли бійці 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади ЗСУ.

Кадр із відеозвернення бійців 31-ї бригади з приводу захоплення Рівнополя / скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

12 червня ВСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

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