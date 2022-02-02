"Сильний запах газу": в Кропивницькому спалахнула багатоповерхівка, є жертва, постраждали діти

У Кропивницькому спалахнула багатоповерхівка / фото ДСНС

У середу, 2 лютого, близько четвертої години вечора в Кропивницькому сталася пожежа в багатоповерховому будинку, в результаті якої загинула одна людина, а постраждало три, в тому числі двоє дітей, повідомляє ДСНС.

Повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі 9-поверхового будинку по вулиці Попова у Кропивницькому надійшло до Служби порятунку близько 16:00. Прибулі рятувальники локалізували загоряння через 40 хвилин, а ще через 15 хвилин вогонь був повністю ліквідований. До гасіння залучалися 28 осіб та 7 одиниць спецтехніки.

У результаті пожежі загинула одна людина. Постраждалих троє, в тому числі дві дитини. Загрози несучим конструкціям будинку немає.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа могла ттапитися в результаті вибуху газу. Як зазначають очевидці, біля під'їзду, де сталося загоряння, стояла машина газової служби і її співробітники проводили якісь роботи.

За інформацією видання Гречка, в результаті вибуху пошкоджено 20 квартир і розбито 70 вікон. Постраждалі-дівчатка 8 і 13 років, а також співробітник газової служби - госпіталізовані.

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На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про відселення мешканців багатоповерхівки. За словами представника міської ради Сергія Якуніна, людей готова прийняти готель "Турист".

У ДСНС сьогодні повідомили, що від вибуху у Кропивницькому вікна вибило у 74 квартирах. Вибух стався близько 16: 00. За словами сусідів, в будинку працювала бригада газівників – в квартирі на 3 поверсі. Також люди кажуть, що з ранку відчували в під'їзді запах газу.

Раніше Главред писав про те, що у Львівській області без ознак життя виявили подружжя - 23-річну жінку та 28-річного чоловіка. Відомо, що пара зняла подобово квартиру в Стрию, а вранці, коли повинні були виселитися, власниця будинку застала їх вже мертвими.

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