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Шансів вижити не було: у Луцьку дівчина загинула у ванній через мобілку

25 січня 2022, 07:06

Смерть від удару електрострумом підтвердили висновки судово-медичної експертизи. Телефон впав у воду, а зарядка, ймовірно, була несправною або неякісною.

швидка, медики
Медики не змогли врятувати дівчину, яку вдарило струмом у Луцьку / Фото УНІАН

У Луцьку 21-річна дівчина загинула у ванній кімнаті від удару струму. Вона купалася з включеним в зарядний пристрій телефоном. Медики намагалися її реанімувати, проте безрезультатно. Богуслава була єдиною дочкою у батьків.

Трагедія сталася в квартирі, яку орендували три дівчини. Увечері двоє з них помітили, що їхня подруга довго не виходить з ванної. Коли зайшли всередину, то побачили, що вона без свідомості. Поруч із загиблою у воді лежав мобільний телефон, передає ТСН.

Реанімаційні заходи медиків, які приїхали на виклик, результату не дали. Відомо, що керівник бригади швидкої помітив на руці дівчини опік.

Скільки часу загибла перебувала у воді під дією струму - невідомо. У подібних випадках реанімаційні заходи важливі в перші хвилини.

"Навряд чи були шанси вижити у цієї дівчини. Смертельне ураження електричним струмом часом називається паралічем серця", - розповів завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.

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У поліції смерть дівчини кваліфікують як нещасний випадок. Смерть від удару електрострумом підтвердили висновки судово-медичної експертизи.

Чи можна купатися з телефоном

Якщо телефон впав у воду, то від самого ґаджета небезпеки немає, кажуть фахівці. Але якщо телефон включений в зарядний пристрій - тоді наслідки можуть бути плачевними, особливо якщо ґаджет або провід пошкоджені.

"З найбільшою ймовірністю можу сказати, що причиною загибелі людини стала несправність зарядного пристрою, а саме можливість попадання напруги 220 вольт на тіло людини", - сказав директор з охорони праці та навколишнього середовища ПрАТ Волиньобленерго Володимир Перчук.

Майстри з ремонту телефонів, в свою чергу, кажуть, що зарядний пристрій міг бути не лише пошкодженим, але і бути дешевою підробкою.

"Зарядка може передати плюс, а вода у нас служить мінусом, може бути ураження струмом. Але це може зробити лише неякісна зарядка. Якісна зарядка такого зробити не може", - пояснив майстер з ремонту мобільних телефонів Дмитро.

Тим більше імовірність ураження елетричним струмом у вологій ванній кімнаті значно вища, ніж в інших приміщеннях.

"Не беріть в руки побутові прилади, включені в мережу – плойки, фени, коли ви, ваше тіло ще мокрі", — порадив Володимир Перчук.

Як повідомляв Главред, у Києві загинула 28-річна дівчина - вона випала з вікна балкона квартири, розташованої на 13-му поверсі 16-поверхівки, і загинула.

Дівчина випала з вікна після того, як вийшла на балкон, щоби розвісити білизну.

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