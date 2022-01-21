Сидів без води та їжі: в Дніпрі врятували пенсіонера, який застряг за диваном

Родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом із патрульними вони увійшли всередину.
У місті Дніпро вдалося врятувати літнього чоловіка, який впав між стіною і диваном і застряг. Старий у такому становищі перебував 3 дні, поки його не звільнили правоохоронці, повідомляти пресслужба патрульної поліції Дніпра.
Вчора, 20 січня, правоохоронці прибули на виклик в одну з квартир на вулиці Панікахи в Дніпрі. Заявник повідомив, що його літній дядько не виходить на зв'язок, а в його квартиру він потрапити не може, тому що немає ключів.
Родич пенсіонера зламав замок на дверях, і разом з патрульними вони увійшли всередину.
В одній з кімнат за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг між диваном і стіною і не міг самостійно встати.
"Патрульні відтягнули диван і звільнили дідуся. Той виглядав дуже виснаженим, тому йому викликали швидку. Лікарі госпіталізували пенсіонера", - йдеться в повідомленні.
Раніше Главред писав про те, що в Харківській області 15-річний хлопчина-сирота Дмитро Гербут врятував з палаючого будинку свою бабусю і двох племінників.
Гербут розповів, що самостійно не зміг врятувати 8-річного племінника Тимофія.
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