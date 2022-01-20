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Чотири роки лікування та 13 годин операції: українські лікарі врятували здоров'я 11-річному хлопчику

20 січня 2022, 12:29

Нейрохірурги провели ювелірну роботу (13 годин поспіль) — в кожен хребець шийного відділу закріпили гвинти, а через них пустили титанові штанги.

Палата, лікарі
Українські лікарі врятували здоров'я 11-річному хлопчику / УНІАН

У дитячій національній лікарні "Охматдит" команда нейрохірургів провела складну операцію з порятунку організму 11-річного Богдана Каська. Про це повідомляє портал ТСН.

Історія почалася чотири роки тому. Тоді семирічному хлопчикові видалили величезну пухлину, яка розташовувалася у шийних хребців. Але після операція шия хлопця почала деформуватися - аж до загрози перелому. Тому медику спочатку встановили конструкцію з карбону і титану, яка допомогла не задихнутися хлопцеві і виправити деформовану шию.

нейрохірург Павло Плавський вивчив знімки і зазначив, що така конструкція зробила свою справу ‒ Богдану стабілізували шию попереду. Але попереду був найскладніший етап - зафіксувати задню частину шиї.

В операційній "Охматдиту" спочатку готувалися анестезіологи - половину дня вони тримали Богдана під наркозом. Далі приєдналися нейрофізіологи. По всьому тілу Богдана встановили електроди. Під час операції вони контролювали те, як нервові імпульси проходили від голови до кінцівок.

Далі нейрохірурги приступили до ювелірної роботи (13 годин поспіль) — в кожен хребець шийного відділу закріпили гвинти, а через них пустили титанові штанги. Така надміцна конструкція допоможе Богдану закріпити шию рівно і утримувати голову.

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У реанімації хлопчик прокинувся вже за північ - операція пройшла благополучно.

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Нагадаємо, раніше львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якої була вроджена вада.

Медики прооперували п'ятирічного хлопчика Артема.

Лікар уточнив, що дефект в серці хлопчика кардіохірурги усунули через розріз лише в 8 см, який зробили збоку, а не посередині грудної клітини.

viber
Охматдет нейрохірург новини України
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