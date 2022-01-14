У Дніпрі пес випив пляшку коньяку: у "витверезнику" його ледве врятували

Собаку ледь врятували / Фото pixabay.com

У Дніпрі лабрадор так "відзначав" новорічні свята, що потрапив до "ветеринарного витверезника".

Як повідомили у ветеринарній клініці На Робочій, лабрадор на прізвисько Харві поступив в клініку сильно п'яним.

"У якийсь момент новорічного застілля Харві залишився один в кімнаті. Він вирішив не втрачати часу даремно і поласувати смачненьким, поки ніхто не бачить", - сказано в повідомленні.

Виявляється, пес скинув зі столу пляшку коньяку, вигриз зубами пробку і випив її вміст. Потім, за словами господарів, він почав буянити.

"Але на наступний день у пса сталося похмілля. Його все ще хитало з боку в бік, на прогулянці він не зміг помочитися, так як лапи не "слухалися". Пізніше вдома почалася блювота і пропав апетит", - додали в клініці, де Харві провели дезінтакційну інфузійну терапію.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі кішка на прізвисько брошка провела в запущеній пральній машині півгодини. Її теж ледве врятували. Температура вже була дуже низькою.

Читайте також: